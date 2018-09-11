Sporda buluştular

11 etkinlikle 44 organizasyon düzenleyen Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya Gençlik Federasyonu olarak “Gençler Buluşuyor ‘’ kapsamında 11 organizasyonla bir yılda tam 44 etkinlik yaptıklarını belirten Yavuz şunları söyledi: sporda, kahvaltıda, sinemada, satrançta, konferansta, gezi ve piknikte, kitap okumada, ses yarışmasında, uçurtma şenliğinde, yazarlar ile buluşuyor. Malatya Gençlik Federasyonu olarak amacımız böyle farklı etkinlikler yaparak çocukları ve gençleri topluma ve ailelerine kazandırmak. Malatya Gençlik Federasyonu olarak tüm etkinlikleri kendi imkânlarımız ile yapıyoruz. Bu etkinliklerimize devlet kurumları destek verdikleri takdirde daha büyük bir kitleye hitap etmiş olacağız. Malatya’da yaklaşık 200 bin genç bulunmaktadır. Gençlere yatırım geleceğe yatırımdır. Dolaysıyla toplum ve tüm kurumlar çocuklara ve gençlere önem göstermelidir. Malatya Gençlik Federasyonu olarak bilinçli ve ahlaklı bir gençlik yetiştirmek için her zaman ve her yerde gençler ile iç içeyiz. Bizler başka birileri gibi lafla değil icraat ile gençlere hizmet ediyoruz. Bir çocuk veya genci ailesine ve topluma kazandırabiliyorsak o zaman amacımıza ulaşmışız demektir. Malatya Gençlik Federasyonu olarak ‘Gençler Buluşuyor’ kapsamında 11 farklı etkinlik ile bugün 44’üncüsünü düzenledik. Burada bulunan çocuklara, gençlere ve Ailelere yürekten teşekkür ediyorum. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müsabaka sonrası etkinliğe katılan sporculara kupa, madalya ve teşekkür belgeleri takdim etti. (BÜLTEN) busabahmalatya.com