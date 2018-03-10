SPORCULAR, POYRAZ’I ZİYARET ETTİ

Vergi Haftası kapsamında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Malatya Temsilciliği tarafından Vergi Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi. Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada 77 sporcu yarıştı.

Turnuvada küçüklerde birinci Eren Çetinkaya olurken, ikinciliği Eymen Yiğit Konak, üçüncülüğü ise Ahmet Berk Koyutürk elde etti. Yıldızlarda birinci Muhammed Ali Mazooğlu, ikinci Mustafa Kılıç, üçüncü ise Enes Adak oldu. Açık kategoride ise birinci Ünal Dönmez olurken, Ağdar Alak ikinciliği, Feyzullah Çitil ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye giren sporcular ile sporcuların aileleri, Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile birlikte Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı ziyaret etti. Fırat Vergi Dairesi Müdürü Barış Sönmez, Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Yunus Küçük’ün de yer aldığı ziyarette, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirtti. Poyraz, ziyarette verginin önemini anlatarak, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını kaydetti. Poyraz, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, bu tür turnuvaların önemli olduğuna dikkat çekti. busabahmalatya.com