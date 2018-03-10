Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962

SPORCULAR, POYRAZ’I ZİYARET ETTİ

Malatya’da Vergi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılan Satranç Turnuvasında dereceye giren sporcular ve aileleri, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı ziyaret etti.

SPORCULAR, POYRAZ’I ZİYARET ETTİ

Malatya’da Vergi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılan Satranç Turnuvasında dereceye giren sporcular ve aileleri, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı ziyaret etti.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 11:45
SPORCULAR, POYRAZ’I ZİYARET ETTİ

Vergi Haftası kapsamında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Malatya Temsilciliği tarafından Vergi Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi. Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada 77 sporcu yarıştı.

Turnuvada küçüklerde birinci Eren Çetinkaya olurken, ikinciliği Eymen Yiğit Konak, üçüncülüğü ise Ahmet Berk Koyutürk elde etti. Yıldızlarda birinci Muhammed Ali Mazooğlu, ikinci Mustafa Kılıç, üçüncü ise Enes Adak oldu. Açık kategoride ise birinci Ünal Dönmez olurken, Ağdar Alak ikinciliği, Feyzullah Çitil ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye giren sporcular ile sporcuların aileleri, Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile birlikte Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı ziyaret etti. Fırat Vergi Dairesi Müdürü Barış Sönmez, Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Yunus Küçük’ün de yer aldığı ziyarette, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirtti. Poyraz, ziyarette verginin önemini anlatarak, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını kaydetti. Poyraz, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, bu tür turnuvaların önemli olduğuna dikkat çekti. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya’VERGİ HAFTASIKutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“LİSELER PASLAŞIYOR” TURNUVASI SONA ERDİ
“LİSELER PASLAŞIYOR” TURNUVASI SONA ERDİ
Özel Olimpiyatlar Türkiye’den TSYD’ye ziyaret
Özel Olimpiyatlar Türkiye’den TSYD’ye ziyaret
KRİTİK MAÇA ŞANSLI HAKEM
KRİTİK MAÇA ŞANSLI HAKEM

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim