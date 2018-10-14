Sporcular ağırlandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından B1 Futbol Hiç Görmeyenler Ligi Yükselme Şampiyonası’na katılan İstanbul, Eskişehir, Gaziantep ve Elazığ ilinden gelen sporculara, Battalgazi Belediyesi tarafından yemek verildi. Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen yemeğe, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Türkiye Görme Engellileri Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş ve şampiyonaya katılan sporcular katıldı.

Burada konuşan Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş ve sporcular katıldı. Burada konuşan Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Görme Engellileri Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu ise, “Kardeşliğin diğer adı spor olması gerekiyor. Barışın diğer adı spordur. Aslında spor her ne kadar müsabaka olsa da, diğer adı da kardeşlik, barış ve sevgi. Bunun en güzel örneği beşeri ilişkilerimizi geliştirmek adına herkesin aynı masada oturup yemek yemesi olsa gerek” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuvalda, “Görme engelli vatandaşlarımızın spora kazandırmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla oluşturulan bu tür aktivitelerden dolayı federasyonu kutluyorum” dedi. (Bülten)