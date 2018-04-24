Spor Yorumcuları Ne Dedi?

GÜNTEKİN ONAY “TELAŞLI AMA ÇOK KALİTELİ”

“Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı maça. Coşku, baskı ve kalite vardı ilk 20 dakika. Golü buldu, rahat oynadı. Herkes çok kolay geçeceğini düşündü maçın. Adriano, Quaresma ve 2’nci yarıda oyuna giren Gökhan Gönül de maçın iyileriydi. Malatya’da ise Sadık ve Chebake savunmada çok üst düzey bir performans ortaya koydular. Dünkü telaş Beşiktaş’ın tecrübesine ve kalitesine yakışmadı. ” (beinsports)

METİN TEKİN, “DÜŞÜNÜRKEN KOLAY AMA...”

“Beşiktaş'ın hafta içinde Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında çıkan olaylar ve karşılaşmanın tatil edilmesinin bu maça etkisi olduğunu zannetmiyorum. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında maça çok iyi bir oyun başlangıcı yaptı, yüksek tempo sonunda da 13. dakikada da Negredo'nun golüyle 1-0'ı buldu. İkiyi bulup oyunu farklı bir yere taşıyamadığı gibi Malatya aynı disiplinle oyunda kaldı. Oyun etkinliğini ilk yarının bir bölümünde eline geçirdi ve akabinde de golü buldu. İkinci yarıda Beşiktaş'tan hızlı bir çıkış bekliyorduk ama sendeledi...”(sabah gazetesi)

RIDVAN DİLMEN “TEMPOYU ARTIRDI KAZANDI”

“Kartal'da anahtar çok Beşiktaş ısrar etti ve kazandı... Malatya karşısında oyun temposunu artırdı ve kazandı. Adriano'nun gerçek yerine dönmesi de bunda etkili oldu. Çünkü soldaki etkinliği daha fazla bu oyuncunun... 80'den sonra Erol Bulut, Beşiktaş'ın hamlelerinden sonra 1 puana oynamaya başladı. Kolay maç yok... Düştü denilen Osmanlı, Gençlerbirliği'ni potaya attı. Bu Osmanlı, Başakşehir ve Beşiktaş'la oynayacak... Fenerbahçe'nin de Antalya maçı kolay olmayacak.”(ntv)

