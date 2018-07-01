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“Spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyorlar”

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerek dev tesisleşme hamlesiyle, gerek uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarılarla, gerekse Türk sporunun marka değerinin artış göstermesiyle beraber sporcu yetiştirme alanında da önemli adımlar atıyor. Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımız 81 ilde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nde başlatılan eğitimlerden, 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençler faydalanabiliyor.

“Spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyorlar”

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerek dev tesisleşme hamlesiyle, gerek uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarılarla, gerekse Türk sporunun marka değerinin artış göstermesiyle beraber sporcu yetiştirme alanında da önemli adımlar atıyor. Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımız 81 ilde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nde başlatılan eğitimlerden, 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençler faydalanabiliyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:25
“Spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyorlar”

Spor Genel Müdürlüğü tarafından, 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce organize edilen Yaz Spor Okulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporculara ve sporcuların velilerine hitap etti.

38 FARKLI BRANŞ

Sporun bir disiplin ve hayat tarzı olduğunu kaydeden Fındıklı, "Gelişmiş ülkelerin milli gelir seviyeleri yükseldikçe obezite artmaktadır. Bugün tüm gelişmiş ülkelerde obezite baş belası olup kolesterolden tansiyona kadar birçok hastalığa kapı açmaktadır. Bunun bir numaralı ilacı, eczanede satılan ilaç değil koruyucu hekimlik açısından spor yapmaktır. Çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşlarımız spor yapmalıdır" diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünü hatırlatan Fındıklı, sağlıklı bir nesil ve güçlü bir ülke için herkesin sporu hayatının bir bölümüne yerleştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Fındıklı, Yaz Spor Okulu'nun 38 branşta faaliyet göstereceğini ifade ederek, şunları söyledi: "Okulların kapandığı bu dönemde çocuklarımızı, gençlerimizi sportif aktivitelere alıştırmak, bedensel egzersizler yaptırarak onların genç bedenlerini geleceğe hazırlamak, aralarından geleceğin sporcularını seçmek, hiç olmazsa sağlıklı birer birey olmalarını sağlamak amacıyla yaz spor okullarımızı açtık. 38 branşta faaliyetler olacak, yani Türkiye'deki spor branşlarının yüzde 90'ı ilimizde icra edilecek. Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde geleceğin milli sporcularının yetişeceğine inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıEğitim
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