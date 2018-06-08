Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96525
ALTIN
187.860
DOLAR
4.4963
STERLİN
6.0299
EURO
5.2823

Spor turizmi gelişiyor

Birçok alanda farklı güzellikleriyle büyüleyen Malatya’ya, son dönemlerde spor turizmi için gelenlerin sayısı da bir hayli arttı. Malatyaspor’un maçları hariç, bu yıl sadece spor organizasyonlarına katılmak için şehrimize gelen sporcu sayısı 2530’u buldu. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre bu rakam 2284’tü.

Spor turizmi gelişiyor

Birçok alanda farklı güzellikleriyle büyüleyen Malatya’ya, son dönemlerde spor turizmi için gelenlerin sayısı da bir hayli arttı. Malatyaspor’un maçları hariç, bu yıl sadece spor organizasyonlarına katılmak için şehrimize gelen sporcu sayısı 2530’u buldu. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre bu rakam 2284’tü.

08 Haziran 2018 Cuma 11:45
Spor turizmi gelişiyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre bu yıl Malatya’ya il dışından gelen sporcu sayısında geçen yıla kıyasla artış yaşandı. Bir önceki yıl 32 branşta 2284 sporcunun farklı kategorilerde yarıştığını ifade eden yetkililer, bu sayının 2017-2018 faaliyet yılında jimnastik ve dart branşlarının eklenmesiyle birlikte 34 branşa ve 2530 sporcuya ulaştığını söyledi. Minikler, küçükler, yıldızlar, kız-erkek gençler kategorilerinde Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Bocce, Boks, Jimnastik, Eskrim, Dart, Futbol, Futsal, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, İşitme Engelliler, Judo, Karate, Kick Boks, Kros, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantring, Özel Sporcular, Satranç, Spor Tırmanışı, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme, Geleneksel Çocuk Oyunları branşlarında yüzlerce müsabaka düzenlendiğini ifade eden yetkililer bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağını belirtti.

SPOR TURİZMİ MALATYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Taekwondo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakalarının önceki aylarda geniş bir katılımla yapıldığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ayrıca Yıldızlar Voleybol, Küçükler Basketbol Yarı Final, Küçükler Hentbol, Gençler Judo, Yıldızlar Masa Tenisi, Küçükler-Yıldız-Gençler Bocce Grup Müsabakalarına da Malatya’nın ev sahipliği yaptığını ifade etti. Malatya’nın tanıtımı adına spor turizminin önemine vurgu yapan yetkililer, “Bu müsabakalar spor turizmi açısından ilimizin tanıtımı adına çok önemli çalışmalar. Başka illerden gelen katılımcılar buradaki otellerde, lokantalarda, ihtiyaçlarını karşılayıp kayısı gibi hediyelik eşyalarını alıp tekrar memleketlerine dönüyor. Dolayısıyla Malatya ekonomisine bir katkı sağlamış oluyor.” dedi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporSpor Turizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetenek Taraması Projesi'nin ilk etabı son buldu
Yetenek Taraması Projesi'nin ilk etabı son buldu
Kulüpten aile iftarı
Kulüpten aile iftarı
“Büyük takımlarda oynamak istiyorum”
“Büyük takımlarda oynamak istiyorum”

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim