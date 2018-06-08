Spor turizmi gelişiyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre bu yıl Malatya’ya il dışından gelen sporcu sayısında geçen yıla kıyasla artış yaşandı. Bir önceki yıl 32 branşta 2284 sporcunun farklı kategorilerde yarıştığını ifade eden yetkililer, bu sayının 2017-2018 faaliyet yılında jimnastik ve dart branşlarının eklenmesiyle birlikte 34 branşa ve 2530 sporcuya ulaştığını söyledi. Minikler, küçükler, yıldızlar, kız-erkek gençler kategorilerinde Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Bocce, Boks, Jimnastik, Eskrim, Dart, Futbol, Futsal, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, İşitme Engelliler, Judo, Karate, Kick Boks, Kros, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantring, Özel Sporcular, Satranç, Spor Tırmanışı, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme, Geleneksel Çocuk Oyunları branşlarında yüzlerce müsabaka düzenlendiğini ifade eden yetkililer bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağını belirtti.

SPOR TURİZMİ MALATYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Taekwondo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakalarının önceki aylarda geniş bir katılımla yapıldığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ayrıca Yıldızlar Voleybol, Küçükler Basketbol Yarı Final, Küçükler Hentbol, Gençler Judo, Yıldızlar Masa Tenisi, Küçükler-Yıldız-Gençler Bocce Grup Müsabakalarına da Malatya’nın ev sahipliği yaptığını ifade etti. Malatya’nın tanıtımı adına spor turizminin önemine vurgu yapan yetkililer, “Bu müsabakalar spor turizmi açısından ilimizin tanıtımı adına çok önemli çalışmalar. Başka illerden gelen katılımcılar buradaki otellerde, lokantalarda, ihtiyaçlarını karşılayıp kayısı gibi hediyelik eşyalarını alıp tekrar memleketlerine dönüyor. Dolayısıyla Malatya ekonomisine bir katkı sağlamış oluyor.” dedi.

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