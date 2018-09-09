Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’de mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı ise şu şekilde:
14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
15 Eylül Cumartesi
17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor
20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor - B.B. Erzurumspor
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
17 Eylül Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’de mücadele edecek.