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Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıkladı. Hafta önemli mücadelesinde Galatasaray, 14 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıkladı. Hafta önemli mücadelesinde Galatasaray, 14 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

09 Eylül 2018 Pazar 16:36
Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’de mücadele edecek. 
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı ise şu şekilde: 

14 Eylül Cuma 
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa 

15 Eylül Cumartesi 
17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor 
20.00 Göztepe - Kayserispor 
20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor 

16 Eylül Pazar 
17.00 Demir Grup Sivasspor - B.B. Erzurumspor 
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor 
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor 
20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe 

17 Eylül Pazartesi 
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor 

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