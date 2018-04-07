Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Kucka’nın kafa vuruşunu Erkan Kaş son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
30. dakikada Şamil Çinaz’ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Onur kornere çeldi.
39. dakikada Umut Bulut’un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Trabzonspor: Onur xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hubocan x, Okay x, Novak x, Onazi x (Uğur Demirok dk. 28 x), Kucka x, Yusuf Yazıcı x, Olcay Şahan x, Abdulkadir Ömür x, Burak Yılmaz x
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda, Castillo, Mustafa Akbaş, Rodallega, Pereira, Hüseyin Türkmen, Adurrahim Dursun, Sami Can Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung x, Lopes x, Levent Gülen x, Armel Kana-Biyik x, Erkan Kaş x, Sapunaru x, Şamil Çinaz x, Mendes x, Artem Kravets x, Deniz Sürüç x, Umut Bulut x
Yedekler: Vedat, Asamoah Gyan, Espinoza, Güray Vural, Stojiljkovic, Boldrin, Erdal Öztürk, Atila Turan, William
Teknik Direktör: Mariusi SumudicaSarı kartlar: Mendes, Levent Gülen (Kayserispor)