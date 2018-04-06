Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Aytaç’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mina’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
18. dakikada Visca’nın ceza sahası içine sağ taraftan girerek son çizgiye inmeden verdiği pasta arka direkte topla buluşan Elia’nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada ceza saha dışı sol çaprazında Elia ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Adebayor’un vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.
35. dakikada Rahman Buğra’nın pasında ceza yayında içinde topla buluşan Boutaib’in rakiplerle girdiği ikili mücadeleleri kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xx, İrfan Can xx, Visca xx, Elia xxx, Arda Turan xx, Adebayor xx
Yedekler: Mert, Uğur, Attamah, Da Costa, Alparslan, Kerim Frei, Gökhan İnler, Tunay, Bajic, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sadık xx, Mina xx, Cissokho xx, Murat xx, Rahman Buğra xx, Pereira xx, Adem xx, Aytaç xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Doria, Berk, Barazite, Mustafa, Diallo, Dia, Gilberto, Dening, Eren
Teknik Direktör: Erol BulutGol: Elia (dk. 18) (Medipol Başakşehir)