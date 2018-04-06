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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)18. dakikada Aytaç’in...

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)18. dakikada Aytaç’in...

06 Nisan 2018 Cuma 20:57
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Aytaç’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mina’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

18. dakikada Visca’nın ceza sahası içine sağ taraftan girerek son çizgiye inmeden verdiği pasta arka direkte topla buluşan Elia’nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada ceza saha dışı sol çaprazında Elia ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Adebayor’un vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

35. dakikada Rahman Buğra’nın pasında ceza yayında içinde topla buluşan Boutaib’in rakiplerle girdiği ikili mücadeleleri kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xx, İrfan Can xx, Visca xx, Elia xxx, Arda Turan xx, Adebayor xx

Yedekler: Mert, Uğur, Attamah, Da Costa, Alparslan, Kerim Frei, Gökhan İnler, Tunay, Bajic, Mevlüt

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sadık xx, Mina xx, Cissokho xx, Murat xx, Rahman Buğra xx, Pereira xx, Adem xx, Aytaç xx, Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Doria, Berk, Barazite, Mustafa, Diallo, Dia, Gilberto, Dening, Eren

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Elia (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
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