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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 29. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)23. dakikada Uğur’un ortasında Sessenyong’un...

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 29. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)23. dakikada Uğur’un ortasında Sessenyong’un...

15 Nisan 2018 Pazar 14:30
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 29. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Uğur’un ortasında Sessenyong’un kafa vuruşunda ceza sahası içinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Deniz Türüç’ün düşürülmesi ile Kayserispor serbest vuruş kazandı.

28. dakikada Atila’nın sert şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu Boldrin tamamladı. Kaleci Hopf’un müdahalesine rağmen yan hakem Aleks Taşçıoğlu’nun orta yuvarlağa koşması sonrasında orta hakem Fırat Aydınus golü verdi. 1-0

44. dakikada Kayserispor kontratağa çıktı. Boldrin’in ara pasında topla buluşan Amorim farkı ikiye çıkardı. 2-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kayserispor: Lung xx, Lopez xx, Kana Biyik xx, Kucher xxx, Atila Turan xx, Sapunaru, Badji xx, Deniz Türüç xxx, Boldrin xxx, Amorim xxx, Gyan xxx

Yedekler: Vedat, Levent, Espinoza, Şamil, Umut, Kravets, Erdal Öztürk, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Hopf x, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru x, Diallo xx, Alper Uludağ x, Pogba xx, Manu x, Luccas Claro xx, Sessegnon xx, Deniz Yılmaz x

Yedekler: Taha, Scekic, Murat, Serdar, Skuletic, İlker, Aydın, Khalili, Rahmetullah, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Palitseviç (Gençlerbirliği)

Goller: Boldrin (dk. 28), Amorim (dk. 44) (Kayserispor)
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