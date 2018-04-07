Spor Toto Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
65. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Charles paslaşarak kullandı. Ardından Diego Angelo’nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jevtovic’in kafa vuruşunda Rybka topa hakim olmayı başardı.
67. dakikada Hakan Özmert’in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ergin Keleş, yaptığı vuruşla kaleci Boffin’in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
71. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Osman Çelik’in sağ çaprazdan şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
79. dakikada Doukara’nın ara pasıyla topla buluşan Emre Güral’ın ceza yayı içinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.
83. dakikada Cem Özdemir’in uzaklaştırmak istediği top Yekta Kurtuluş’a çarparak Doukara’nın önünde kaldı. Doukara hızla ceza alanına girerek müsait durumdaki Deniz Kadah’a pasını aktardı. Deniz bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Koray Gençerler xx, Yusuf Bozdoğan xx, İbrahim Bozbey xx
Kardemir Karabükspor: Rybka x, Hakan Arslantaş x, Tayyib x, Kravchenko x, İshak x, xx, Osman x, Alican x (Stahl dk. 60 xx), Traore xx, Kage xx (Cem dk. 78 x), Leandrinho x (Bliznichenko dk. 46 xx), Ergin xx
Yedekler: Çağlar, Skulason, Ahmet, Murat, Özgür, Yusuf, İbanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Antalyaspor: Boffin x, Diego x, Djourou x (Celustka dk. 75 x), Nazım Sangarex, Charles x, Maicon xx (Yekta dk. 58 xx), Sakıb Aytaç x, Hakan Özmert x, Milan Jevtovic x (Emre Güral dk. 72 x), Deniz Kadah xx, Doukara x
Yedekler: Ferhat Kaplan, William Vainqueur, Chico, Musa Nizam, Harun
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Ergin (dk. 68 pen.), Diego (dk. 12), Deniz (dk. 83) (Antalyaspor)Sarı kart: Osman Çelik (Karabükspor)