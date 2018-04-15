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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde şampiyonluk adayları Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)4. dakikada...

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde şampiyonluk adayları Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)4. dakikada...

15 Nisan 2018 Pazar 19:52
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde şampiyonluk adayları Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Rodrigues’in pasında Feghouli topla hareketlendi ancak savunma araya girdi. Rodrigues topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

15. dakikada Nagatomo’nun pasında Rodrigues soldan hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği pasta savunma ters bir vuruş yaptı. Top az farkla kornere gitti.

35. dakikada Galatasaray sağdan geldi. Feghouli’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda uzaktan şutunu çekti ancak top Volkan’da kaldı.

38. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top direğin dibinden auta gitti.

40. dakikada kazanılan korner atışında Belhanda ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın içinden iyi yükselen Denayer kafayı vurdu ancak top Volkan Babacan’da kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Serdar xx, Denayer xx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Fernando xx, Feghouli xx, Belhanda xxx, Rodrigues xxx, Gomis xx

Yedekler: Batuhan, Eray, Maicon, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Da Costa xx, Clichy xxx, Mahmut xx, Emre x, Visca x, Arda x, Elia x, Adebayor xx

Yedekler: Mert, Attamah, Mossoro, Bajic, İrfan Can, Mevlüt, Kerim, Uğur, Alparslan, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Emre (M.Başakşehir)
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