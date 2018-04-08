Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113138
ALTIN
173.879
DOLAR
4.0591
STERLİN
5.7382
EURO
5.0015

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Skrtel ve Soldado’nun ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada...

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Skrtel ve Soldado’nun ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada...

08 Nisan 2018 Pazar 20:59
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Skrtel ve Soldado’nun ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Dirar sağdan bindirdi ve ceza sahası içindeki Giuliano’yu gördü. Brezilyalı futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

54. dakikada kazanılan korner atışında Valbuena ortasını penaltı noktasına gönderdi. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu. Karcemarskas topa sahip olsa da, hakem Halil Umut Meler, topun çizgiyi geçtiğini söyledi ve Fenerbahçe öne geçti. 1-0

60. dakikada Osmanlısporlu oyuncunun hatalı pasında topla buluşan Giuliano 2 rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Direkten dönen top Soldado’nun önünde kaldı. Bu futbolcu farkı 2’ye çıkardı. 2-0

66. dakikada Lembi’nin geri pası Soldado’ya gitti. Bu futbolcu, kaleci Karcemarskas’ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Lembi’nin yaptığı top kaybında Valbuena sağ kanattan bindirdi. 2 rakibinden sıyrılan Valbuena’nın ortasında Giuliano kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

83. dakikada savunmanın arkasına sarkan Valbuena sağ kanatta topla buluştu. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Fernandao’ya ortasını yaptı. Fernandao’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

84. dakikada Lembi’nin pasında topla buluşan Cikalleshi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı aşırtma vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Hasan Ali xx, Dirar xx, Mehmet Topal xx, Josef xxx, Alper xx (Valbuena dk. 46 xxx), Soldado xxx (Fernandao dk. 75 x), Guliano xx (Eljif Elmas dk. 90+2 ?)

Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed x, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto x, Ceyhun x (Mehmet Güven dk. 89 ?), Musa xx (Lembi dk. 64 x), Regattin xx, Aminu x (Cikalleshi dk. 69 x), Serdar xx, Mehmet Batdal x

Yedekler: Ahmet Eyüp, Maxsö, Furkan, Numan, Moreira

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Skrtel (dk. 54), Soldado (dk. 60) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dirar (Fenerbahçe), Musa, Muhammed (Osmanlıspor)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2
Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı
Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim