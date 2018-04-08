Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Skrtel ve Soldado’nun ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Dirar sağdan bindirdi ve ceza sahası içindeki Giuliano’yu gördü. Brezilyalı futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

54. dakikada kazanılan korner atışında Valbuena ortasını penaltı noktasına gönderdi. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu. Karcemarskas topa sahip olsa da, hakem Halil Umut Meler, topun çizgiyi geçtiğini söyledi ve Fenerbahçe öne geçti. 1-0

60. dakikada Osmanlısporlu oyuncunun hatalı pasında topla buluşan Giuliano 2 rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Direkten dönen top Soldado’nun önünde kaldı. Bu futbolcu farkı 2’ye çıkardı. 2-0

66. dakikada Lembi’nin geri pası Soldado’ya gitti. Bu futbolcu, kaleci Karcemarskas’ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Lembi’nin yaptığı top kaybında Valbuena sağ kanattan bindirdi. 2 rakibinden sıyrılan Valbuena’nın ortasında Giuliano kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

83. dakikada savunmanın arkasına sarkan Valbuena sağ kanatta topla buluştu. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Fernandao’ya ortasını yaptı. Fernandao’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

84. dakikada Lembi’nin pasında topla buluşan Cikalleshi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı aşırtma vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Hasan Ali xx, Dirar xx, Mehmet Topal xx, Josef xxx, Alper xx (Valbuena dk. 46 xxx), Soldado xxx (Fernandao dk. 75 x), Guliano xx (Eljif Elmas dk. 90+2 ?)

Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed x, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto x, Ceyhun x (Mehmet Güven dk. 89 ?), Musa xx (Lembi dk. 64 x), Regattin xx, Aminu x (Cikalleshi dk. 69 x), Serdar xx, Mehmet Batdal x

Yedekler: Ahmet Eyüp, Maxsö, Furkan, Numan, Moreira

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Skrtel (dk. 54), Soldado (dk. 60) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dirar (Fenerbahçe), Musa, Muhammed (Osmanlıspor)