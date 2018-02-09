Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan İbrahim Hassan defansı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 1-1
31. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta top Pevelka’nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak Ertaç’ın kucağında kaldı.
Stat: Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx Murat Ergin Gözütok xx
E.Y. Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Eren Tozlu xx, Azubuike xx, Sadık xx, Sincere xx, Cissokho xx, Aytaç Kara xx, Mina xx, Denıng xx
Yedekler: Farnolle, Dorıa, Gökhan, Rahman Buğra, Barazite, Berk, Gilberto, Dıallo, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kasımpaşa: Ramazan xx, Omeruo xx, Sadıku xx, Hassan xx, Pavelka xx, Eduok xx, Ben Youssef xx, Mensah xx, Mbaye xx, Veysel xx, Popov xx
Yedekler: Eray, Koıta, Etoundı, Murıllo, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, Onur Ural, İlhan Depe, Hakan Demir, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Mina (dk. 4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Hassan (dk. 8) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Hassan (Kasımpaşa)