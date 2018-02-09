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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

09 Şubat 2018 Cuma 20:52
Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan İbrahim Hassan defansı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 1-1

31. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta top Pevelka’nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak Ertaç’ın kucağında kaldı.

Stat: Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx Murat Ergin Gözütok xx

E.Y. Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Eren Tozlu xx, Azubuike xx, Sadık xx, Sincere xx, Cissokho xx, Aytaç Kara xx, Mina xx, Denıng xx

Yedekler: Farnolle, Dorıa, Gökhan, Rahman Buğra, Barazite, Berk, Gilberto, Dıallo, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ramazan xx, Omeruo xx, Sadıku xx, Hassan xx, Pavelka xx, Eduok xx, Ben Youssef xx, Mensah xx, Mbaye xx, Veysel xx, Popov xx

Yedekler: Eray, Koıta, Etoundı, Murıllo, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, Onur Ural, İlhan Depe, Hakan Demir, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Mina (dk. 4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Hassan (dk. 8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Hassan (Kasımpaşa)

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