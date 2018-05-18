Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)12. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen...