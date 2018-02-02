Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118119
ALTIN
161.274
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3248
EURO
4.6843

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma’nın şutunu Harun kurtardı. Dönen...

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma’nın şutunu Harun kurtardı. Dönen...

02 Şubat 2018 Cuma 22:02
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma’nın şutunu Harun kurtardı. Dönen topta Quaresma’nın pasında topla buluşan Negredo uygun pozisyondaki Lens ile oynadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Lens’in şutunu yine Harun çeldi.

59. dakikada Quaresma’nın sol kanattan içeriye ortaladığı topta uygun pozisyondaki Love’nin kafa vuruşunu Harun ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Bostock’un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.

79. dakikada Bostock’un ara pasıyla kaleci ile sol çaprazdan karşı karşıya kalan Aziz’in şutunu Fabri kurtardı.

87. dakikada Kembo’nun ceza sahası dışından çektiği şutu Fabri son anda tokatladı.

88. dakikada Negredo’nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Love’nin şutunu Harun kurtardı.

90. dakikada Caner’in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Negredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, M.Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx (Ricardo Faty dk. 89 ?), William Ekong xx, Titi xxx, Aziz Behich xx, Dzon Delarge xx (Josua John dk. 73 xx), Abdullahi Shehu xx, Emmanuel Badu xx, John Bostock xxx, Yusuf Erdoğan xxx, Bogdan Stancu xx (Jires Kembo dk. 76 xx)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Geoghe Grozav, Furkan Soyalp, Onur Atasayar

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x (Caner Erkin dk. 69 xx), Pepe xx, Domagoj Vida xx, Adriano Correia xxx, Ricardo Quaresma xx, Gary Medel xx, Oğuzhan Özyakup x (Mustafa Pektemek dk. 80 xx), Talisca xx, Jeremain Lens x (Vagner Love dk. 57 xx), Alvaro Negredo xxx

Yedekler: Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Tolgay Arslan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Titi (dk. 37), Dzon Delarge (dk. 45) (Bursaspor), Adriano Correia (dk. 13), Alvaro Negredo (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Abdullahi Shehu, Dzon Delarge, Jires Kembo, Aziz Behich (Bursaspor), Gary Medel, Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. hafta programı 
10. hafta programı 
BULUT MEMNUN
BULUT MEMNUN
Antalyaspor karşısında puan arayacak 
Antalyaspor karşısında puan arayacak 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim