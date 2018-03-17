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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka, yeşil-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)59. dakikada Kembo’nun pasıyla sağ çaprazdan topla...

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka, yeşil-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)59. dakikada Kembo’nun pasıyla sağ çaprazdan topla...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:56
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka, yeşil-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Kembo’nun pasıyla sağ çaprazdan topla buluşan Batalla’nın şutunu Tolgahan kornere çeldi.

75. dakikada ceza sahası içerisinde Ekong’dan sıyrılan Emre’nin şutu Harun’da kaldı.

80. dakikada Emre’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Saivet’in şutunu Harun son anda kurtardı.

81. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Emre’nin şutu Harun kornere çeldi.

83. dakikada Aziz’in sol kanattan içeriye çevirdiği topu arka direkteki Stancu boş ağlara gönderdi. 1-0

88. dakikada Kembo’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine giren Aziz’in sert vuruşu direkten dışarıya çıktı.

89. dakikada Stancu’nun pasında ceza sahası dışından topla buluşan Yusuf’un şutu direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Cundaş Elbil xx

Bursaspor: Harun Tekin xxx, Barış Yardımcı xx (Ertuğrul Ersoy dk. 85 ?), William Ekong xx, Titi xxx, Aziz Behich xxx, Mikel Agu xxx, John Bostock xx, Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx (Furkan Soylap dk. 76 xx), Georghe Grozav x (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Bogdan Stancu xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Alper Ademoğlu, Dzon Delarge, Onur Atasayar, Moussa Sow

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Hakan Bilgiç x, Mattias Bjarsmyr xx, John Boye xx, Ziya Erdal x (Paul Papp dk. 22 xx), Henri Saivet x, Delvin N’Dinga xx, Emre Kılınç xx, Hakan Arslan xx, Robinho xx (Thievy Bifouma dk. 74 xx), Arouna Kone xx (Muhammet Demir dk. 62 x)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Mert Hakan Yandaş, Auremir Santos, Serhiy Rybalka, Paul Papp, Serkan Sarıkaya, Carl Medjani, Gohi Bi Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Bogdan Stancu (dk. 84) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp (Bursaspor), Ziya Erdal, Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
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