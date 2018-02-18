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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 15:38
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan Aytaç'n kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun topu kontrol etti.
20. dakikada Batalla’nın kullandığı serbest vuruşta, karambolde topa vuran Ekong’un şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
34. dakikada Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ekong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın üzerine gitti.
40. dakikada Eren Tozlu’nun ceza sahasına girerken penaltı noktası üzerine çevirdiği top kaleci Harun’u geçtikten sonra defans tarafından uzaklaştırıldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Mikel Agu xx, John Bostock xx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge xx, Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Sinan Bakış, Geoghe Grozav, Furkan Soyalp, Jires Kembo, Onur Atasayar, Josua John, Abdullahi Shehu, Ertuğrul Ersoy
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Matheus Doria xx, Sadık Çiftpınar xx, Aly Cissokho xx, Micheal Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike Okechukwu xx, Aytaç Kara xx, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu xx, Adem Büyük xx
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Khalid Boutaib, Necar Barazite, Seth Sincere, Berk Yıldız, Emanuel Dening, Gilberto Olivera, Sadio Diallo, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Aziz Behich (Bursaspor), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)

(İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahasına girerken Yusuf Erdoğan’ı yaptığı vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.
54. dakikada John Bostock'un pası ile sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasını Sadık Çiftpınar uzaklaştırdı.
66. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ekong araya girerek topu kornere gönderdi.
72. dakikada John Bostock'un ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde üstten auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx (Abdullahi Shehu dk. 80 ?), William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Mikel Agu xx, John Bostock xx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge xx (Geoghe Grozav dk. 69 x), Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Sinan Bakış, Furkan Soyalp, Jires Kembo, Onur Atasayar, Josua John, Ertuğrul Ersoy
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Matheus Doria xx, Sadık Çiftpınar xx, Aly Cissokho xx, Micheal Pereira xx (Emanuel Dening dk. 72 x), Murat Yıldırım xx, Azubuike Okechukwu xx, Aytaç Kara xx, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu xx (Gilberto Olivera dk. 58 xx), Adem Büyük xx (Khalid Boutaib dk. 86 ?)
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Necar Barazite, Seth Sincere, Berk Yıldız, Sadio Diallo, Mustafa Eskihelleç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı Kartlar: Aziz Behich, Yusuf Erdoğan, Geoghe Grozav (Bursaspor), Sadık Çiftpınar, Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

İHA

Son Güncelleme: 18.02.2018 15:48
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporBursaspor
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