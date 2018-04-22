Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Quaresma’nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde Talisca önüne aldı. Talisca’nın kale önüne sokularak dar açıda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
57. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın yaptığı ortada kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den oyun alanına döndü.
74. dakikada sağ çaprazdan Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Vida’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
81. dakikada Adriano’nun sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
88. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’nin sağından ağlarla buluştu. 3-1
90+1. dakikada Aytaç’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boutaib’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustfa Emre Eyisoy xx, Barış Şimşek xx
Beşiktaş: Fabri xx, Adriano xx, Vida xx, Tosic xx, Caner xx (Gökhan Gönül dk. 53 x), Oğuzhan xx (Tolgay dk. 66 x), Medel xx, Quaresma xx, Babel xx (Lens dk. 79 x), Talisca xxx, Negredo xx
Yedekler: Utku, Mustafa, Fatih, Necip, Love, Gökhan Töre, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Sadık Çiftpınar xx, Mina xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx (Doria dk. 81 ?), Godson xx, Pereira xx, Adem xx (Gilberto dk. 72 x), Diallo xx (Aytaç dk. 66 x), Boutaib xx
Yedekler: Ertaç, Barazite, Eren Tozlu, Berk, Rahman Buğra, Dia, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Negredo (dk. 13), Talisca (dk. 81), Quaresma (dk. 88) (Beşiktaş), Pereira (dk. 33) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)