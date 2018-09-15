Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Müsabaka, siyah-beyazlı ekibin 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Caner’de kaldı. Ceza sahası içinde rakibini çalımlayan siyah-beyazlı oyuncunun zor pozisyonda yaptığı şut yandan dışarıya çıktı.

51. dakikada Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Pepe, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

55. dakikada Sadık’ın uzun pasında Pepe’nin arkasına düşen top Boutab’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken savunma topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Aleksic’in uzun mesafeden kullandığı serbest vuruşu, Karius uzak köşeye uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada sağ kanatta Chebake’nin ortasında ön direkte topla buluşan Boutaib’in kafa vuruşu az farklı dışarıya çıktı.

74. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Medel topu rakibe kaptırmamak için kayarak müdahale yaptı ancak hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Medel’in faul yaptığını belirterek Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

81. dakikada atılan uzun pasta zor pozisyonda topu alan ve son çizgiye inen Negredo’nun pasında arka direkte uygun pozisyonda Babel topu ağlara gönderdi. 2-0

88. dakikada Boutaib’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius gole izin vermezken dönen top Aleksic’de kaldı. Bu futbolcunun kaleciyi çalımlayıp çektiği şutta Caner topu çizgiden çıkarırken Guilherme’ye çarpan top filelere gitti. 2-1

90+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasından çıkarken Caner’in kaptığı top Gökhan Gönül’de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vurduğu topta kaleci Ertaç müthiş uzandı. Meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uğurcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Pepe xxx, Vida xxx, Caner xxx, Medel xxx, Oğuzhan x, Quaresma xxx (Tolgay dk. 73 xx), Ljajic xxx, Lens x (Babel dk. 46 xxx), Negredo xxx (Adriano dk. 90 ?)

Yedekler: Tolga, Necip, , Güven, Roco, Dorukhan, Gökhan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx Mina xx Sadık xx, Erkan xx, Donald xx (Ahmed dk. 79 x), Murat xx, Aleksic xx, Guilherme x, Adem x (Pereira dk. 66 x), Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Eren, Sincere, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Pepe (dk. 51), Babel (dk. 81) (Beşiktaş), Guilherme (dk. 88) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Medel (dk. 74) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mina, Chebake, Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Medel, Caner (Beşiktaş)