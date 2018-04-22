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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahası dışı...

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahası dışı...

22 Nisan 2018 Pazar 19:55
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

5. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın kullandığı kornerde top Malatyaspor savunmasının hatası sonucu kale önündeki Negredo’nun önünde kaldı. Kalenin sağ çaprazında topu önünde bulan İspanyol oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Boutaib’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pereira’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri’nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Barış Şimşek xx

Beşiktaş: Fabri xx, Adriano xx, Vida xx, Tosic xx, Caner xx, Oğuzhan xx, Medel xx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx, Negredo xx

Yedekler: Utku, Mustafa, Fatih, Lens, Tolgay, Necip, Love, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Sadık Çiftpınar xx, Mina xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Godson xx, Pereira xx, Adem xx, Boutaib xx

Yedekler: Ertaç, Doria, Barazite, Eren Tozlu, Aytaç, Berk, Rahman Buğra, Dia, Gilberto, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Negredo (dk. 13) (Beşiktaş), Pereira (dk. 33) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)
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