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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

22 Nisan 2018 Pazar 19:27
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Son Güncelleme: 22.04.2018 20:13
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