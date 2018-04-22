Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Son Güncelleme: 22.04.2018 20:13
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.