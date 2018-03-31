Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabaka 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Velinton’un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
64. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandez’in şutu üstten auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Barış Şimşek xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Metin xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xx, Tolgay xx (Necip dk. 80 ?), Oğuzhan xx, Talisca xx (Love dk. 85 ?), Babel xx, Negredo x (Lens dk. 63 xx)
Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih , Vida, Gökhan Töre, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Tzavellas xx, Welinton xx, NSakala xx, Taha xx (Ioannis dk. 46 xx), Sackey xx, Efecan x (Matos dk. 71 x), Emre xx, Fernandes xx, MBilla x (Villafanez dk. 46 xx)
Yedekler: Ufuk, Birol, Carneiro, Fofana, Cenk, Emre, Barış
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Talisca (dk. 29) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Necip, Love (Beşiktaş), Velinton, Sackey (Alanyaspor)