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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabaka 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)57. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan...

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabaka 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)57. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan...

31 Mart 2018 Cumartesi 21:00
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabaka 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Velinton’un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

64. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandez’in şutu üstten auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Barış Şimşek xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Metin xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xx, Tolgay xx (Necip dk. 80 ?), Oğuzhan xx, Talisca xx (Love dk. 85 ?), Babel xx, Negredo x (Lens dk. 63 xx)

Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih , Vida, Gökhan Töre, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Tzavellas xx, Welinton xx, NSakala xx, Taha xx (Ioannis dk. 46 xx), Sackey xx, Efecan x (Matos dk. 71 x), Emre xx, Fernandes xx, MBilla x (Villafanez dk. 46 xx)

Yedekler: Ufuk, Birol, Carneiro, Fofana, Cenk, Emre, Barış

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Talisca (dk. 29) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Necip, Love (Beşiktaş), Velinton, Sackey (Alanyaspor)
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