Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursapor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
30. dakikada sol kanattan Jevtovic’in altıpas noktası üzerine pasında Deniz Kadah’ın vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topu Maicon filelere gönderdi. 1-0
38. dakikada Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutu yanda auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Cevdet Kömürcüoğlu x
Antalyaspor: Boffin x, Diego x, Djourou x, Nazım Sangarex, Charles x, Maicon xx, Sakıb Aytaç x, Hakan Özmert x, Milan Jevtovic x, Deniz Kadah xx, Doukara x
Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, William Vainqueur, Chico, Musa Nizam, Emre Güral
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Bursaspor: Harun Tekin x, Titi x, Aziz Behich x, Barış Yardımcı x, Ekong x, Batalla x, Agu x, Abdullahi Shehu x, Furkan Soyalp x, Kembo Ekoko x, Stancu x
Yedekler: Muhammet Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Teodor Grozav, John Joseph Bostock, Moussa Sow
Teknik Direktör: Paul Le GuenGol: Maicon (dk. 30)( Antalyasppor)