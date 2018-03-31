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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursapor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)30. dakikada sol kanattan Jevtovic’in altıpas noktası üzerine...

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursapor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)30. dakikada sol kanattan Jevtovic’in altıpas noktası üzerine...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:57
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursapor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada sol kanattan Jevtovic’in altıpas noktası üzerine pasında Deniz Kadah’ın vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topu Maicon filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutu yanda auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Cevdet Kömürcüoğlu x

Antalyaspor: Boffin x, Diego x, Djourou x, Nazım Sangarex, Charles x, Maicon xx, Sakıb Aytaç x, Hakan Özmert x, Milan Jevtovic x, Deniz Kadah xx, Doukara x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, William Vainqueur, Chico, Musa Nizam, Emre Güral

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Bursaspor: Harun Tekin x, Titi x, Aziz Behich x, Barış Yardımcı x, Ekong x, Batalla x, Agu x, Abdullahi Shehu x, Furkan Soyalp x, Kembo Ekoko x, Stancu x

Yedekler: Muhammet Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Teodor Grozav, John Joseph Bostock, Moussa Sow

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Gol: Maicon (dk. 30)( Antalyasppor)
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