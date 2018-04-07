Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Akın Çorap Giresunspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu’nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık...

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Akın Çorap Giresunspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu’nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık...

07 Nisan 2018 Cumartesi 17:14
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Akın Çorap Giresunspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu’nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Erhan Akbulut xx

MKE Ankaragücü: Korcan x, Erdem xx, Sedat xx, Kenan xx (Tisdell dk. 69 xx), Kehinde xxx (İlhan Parlak dk. 83 ?), Putsila xxx (Mbamba dk. 90 ?), Umut Nayır xxx, Arif xx, Yusuf xx, Gençer x, Ferhat xx

Yedekler: Altay, Abdülkadir, Mahmut, Mehmet, Nduka, Enes, Ahmet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet x, Canerx, Aykut xx, Dimitriadis x, Korkishko xx, Muhammed xx (Hakan dk. 82 ?), Dodo x (Fatih dk. 57 x), Çağlar xx, Aldülkerim x, Ahmad x (Mert dk. 82 ?), Henrique Almeida xx

Yedekler: Anıl, Recep, Murat, Sinan, Fatih, Hüsamettin

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Putsila (dk. 3), Umut Nayır (dk. 38 pen.), Kehinde (dk. 74) (Ankaragücü), Henrique Almeida (dk. 8) Muhammed (dk. 15) (Akın Çorap Giresunspor)

Kırmızı Kart: Hakan (dk. 90+4) (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Gençer, Arif, Sedat (Ankaragücü), Abdülkerim, Henrique Almeida, (Akın Çorap Giresunspor)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından
BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından
Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası, Alanya’da başladı
Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası, Alanya’da başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim