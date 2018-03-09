Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında dün akşam elektrik kesintisinden dolayı bugüne ertelenen mücadelede MKE Ankaragücü sahasında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.Maçtan dakikalar9. dakikada stat aydınlatma sisteminde arıza oldu ve bazı bölümlerin...