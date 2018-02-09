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Spor Toto 1. Lig: Gaziantepspor: 0 - Adana Demirspor: 3

Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.Maçtan dakikalar35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde...

Spor Toto 1. Lig: Gaziantepspor: 0 - Adana Demirspor: 3

Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.Maçtan dakikalar35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde...

09 Şubat 2018 Cuma 19:54
Spor Toto 1. Lig: Gaziantepspor: 0 - Adana Demirspor: 3

Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1

46. dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2

90+1. dakikada ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe’nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Cumhur Altay xx, Cemal Alpay

Gaziantepspor: Selçuk x, Şenol Can x, Zeki x (Yunus dk. 56 xx), Mustafa Emirhan x, Oktay x, Müslüm x, Erdal x (Ahmet dk. 46 xx), Gökhan x, Mehmet Kasım x (Harun Enes dk. 79 x), Yusuf x, Deniz x

Yedekler: Adnan, İbrahim, Hüseyin, Mustafa Nacar

Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı xx, Yiğitcan xx, Kubilay xx, Atakora xxx, Tambe xx, Adil xx, Geırton Aıres xxx (Mustafa Yılmaz dk. 85 ?), Batuhan xx, Erhan xx, Polıtylo xx (Savaş dk. 60 xx), Atabey xx (Mendy dk. 68 x)

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Canpolat, Ömer, Erkam, Sezer

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Goller: Margues (dk. 35), Atakora (dk. 46), Tambe (dk. 90+1) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Adil, Savaş, Batuhan (Adana Demirspor), Gökhan, Deniz (Gaziantepspor)
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