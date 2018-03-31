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Spor Toto 1. Lig: Boluspor 2 - Gaziantepspor 0

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor, sahasında Gaziantepspor 2-0 mağlup etti.,Maçtan Dakikalar1. dakikada Guido Koçer’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze, fileleri havalandırdı. 1-045. dakikada ceza sahası içinde...

Spor Toto 1. Lig: Boluspor 2 - Gaziantepspor 0

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor, sahasında Gaziantepspor 2-0 mağlup etti.,Maçtan Dakikalar1. dakikada Guido Koçer’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze, fileleri havalandırdı. 1-045. dakikada ceza sahası içinde...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:01
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 2 - Gaziantepspor 0

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor, sahasında Gaziantepspor 2-0 mağlup etti.,

Maçtan Dakikalar

1. dakikada Guido Koçer’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze, fileleri havalandırdı. 1-0

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Meraş’ın sert şutu ağlara gitti. 2-0

60. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa Yılmaz’ın şutu kaleci Musa’dan geri döndü. Gaziantepspor defansı topu güçlükle uzaklaştırdı.

62. dakikada Umut Meraş’ın sol kanattan ceza sahası ortasında Santos’un şutu kalecide kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Cemal Alpay xx, Gökhan Barçın xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Furkan Şeker xx, Diarra xx, Renato xx, Umut Meraş xxx, İshak Çakmak xx, Santos xx (Mustafa Durak dk. 67 x), Yusuf Emre Gültekin xx (İrfan Başaran dk. 66 x), Akabueze xxx, Guido Koçer xx (Caner Cavlun dk. 80 ?), Sefa Yılmaz xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Alim Öztürk, Özgür İleri, İrfan Başaran, Melih Okutan, Franco, Burak Asan, Mustafa Durak, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar xx, Zeki Sinanoğlu xx, Hasan Genç xx, Deniz Solmaz xx, İlker Günaslan xx, Ahmet Olğun xx, Oktay Aydın xx (Serhan Yılmaz dk. 46 xx), Erdal Ahmet Özdemir xx (Harun Enes Nural dk. 81 ?), Gökhan Çamur xx, Mustafa Bayram Çakır xx, Yusuf Erdem xx (Mehmet Sait Üzümcü dk. 64 x)

Yedekler: Adnan Karabulut, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü, İbrahim Halil Keser, Emirhan Özyaşar, Mustafa Nacar, Harun Enes Nural

Teknik Direktör: Faik Demir

Goller: Akabueze (dk. 1), Umut Meraş (dk. 45) (Boluspor)
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