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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor’u misafir eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar15. dakikada Hasan Hatipoğlu’nun çıkarken kaptırdığı topta Dimitar Rangelov, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya...

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor’u misafir eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar15. dakikada Hasan Hatipoğlu’nun çıkarken kaptırdığı topta Dimitar Rangelov, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya...

08 Nisan 2018 Pazar 20:46
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor’u misafir eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Hasan Hatipoğlu’nun çıkarken kaptırdığı topta Dimitar Rangelov, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldığı anda topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Alican Özfesli’nin uzun pasında savunma arkasına koşu yapan Barış Alıcı topla buluştu. Kaleci Burak Öğür’ü de geçip vurdu, top yan direkten döndü.

36. dakikada Barış Alıcı solda Timur Temeltaş’ı geçer geçmez sert vurdu, top kalecide kaldı.

55. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un kafasından sekip ceza sahası çizgisine açılan topu Serkan Göksu sağa çıkardı. Tola buluşan Mirkan Aydın düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

71. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki serbest vuruşu Cleydon Silva kullandı. Köşeye giden topa Uğur Arslar Kuru direk dibinde kafayla vurdu ancak çıkaramadı. 1-2

79. dakikada Jean Drole savunmanın arkasında topla buluşup vurdu, kaleci Erce Kardeşler tam zamanında uzanıp gole izin vermedi.

Stat: Bornova

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serdar Diyadin xx, Samet Çavuş xx

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yusuf Acer xx, Murat Uçar xx, Serkan Göksu xx, Mirkan Aydın xxx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Enis Durak dk. 83 ?), Alican Özfesli xx (Muhammed Özdemir dk. 86 ?),

Deniz Vural xx (Kerim Avcı dk. 73 xxx), Barış Alıcı xx, Hasan Hatipoğlu xx

Yedekler: Berke Özer, Oğulcan Ülgün, Ali Aydın, Musa Aktaş, Berkay Samancı, Recep Yemişci

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Appindangove xx, Timur Temeltaş xx, Vasilogiannis xx (Samet Asatekin dk. 87 ?), Dımıtar Rangelov xxx, Serdar Özbayraktar xx (Jean Amel Drole dk. 57 xx) İbrahim Akdağ xx, Oğuz Ceylan xx, Alexandre Sılva xx (Bulut Kaya dk. 77 xx), Merthan Açıl xx, Mucahit Albayrak xx

Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal, Kerem Az

Goller: Rangelov (dk. 14), Alexandre (dk. 70) (Ümraniyespor), Mirkan Aydın (dk. 53) Altınordu)

Sarı kartlar: Mücahit Albayrak, Drole, Merthan Açıl (Ümraniyespor), Hasan Hatipoğlu, Mirkan Aydın (Altınordu)
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