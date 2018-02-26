Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Boluspor: 5

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Altınordu, sahasında Boluspor’a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

33. dakikada Barış Alıcı soldan sıfıra inip kale önüne ortaladı, Erdoğan Yeşilyurt’tan önce araya giren savunma topu kornere atıp mutlak golü önledi.

39. dakikada Melih Okutan’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş yerden yakın köşeyle vurdu, Erce uzandı ancak top filelere gitti. 0-1

44. dakikada Kerim Avcı’nın hatalı geri pasında araya giren Poepen topu ileriye gönderdi. İshak Çakmak, yana çıkan kaleci Erce ve Recep Yemişci’nin müdahalesine rağmen altı pasın içine çevirdi, Mustafa Durak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

49. dakikada altı pasın sol köşesinden Mirkan Aydın’ın pasında uygun durumda Kerim Avcı topu ağlara yolladı. 1-2

54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Poepon’un ortasında penaltı noktası üzerinde İrfan Başaran gelişine vuruşunda top filelere gitti. 1-3.

69. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Poepon yaklaşık 30 metre sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurdu, Erce yüzde yüzlük pozisyonda gole izin vermedi.

87. dakikada Andre Santos soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Erce Kardeşler’in çeldiği topu Poepon tamamladı. 1-4

90. dakikada savunma arkasında topla buluşan Rydel Poepon, meşin yuvarlağı filelelere gönderdi. 1-5

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Vural Gül xx

Altınordu: Erce Kardeşler x, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu x, Recep Yemişci x (Fatih Aktay dk. 83 ?), Serkan Göksu x (Berkay Samancı dk. 46 xx), Erdoğan Yeşilyurt xx, Kerim Avcı xx, Deniz Vural x (Alican Özfesli dk. 74 x), Barış Alıcı xx, Murat Uçar xx, Mirkan Aydın xx

Yedekler: Berke Özer, Ali Mert Aydın, Caner Aktaş, Enis Durak, Rıdvan Özdemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Renato Arapi xx, Mamadou Diarra xx, Furkan Şeker xx, Umut Meraş xx, İrfan Başaran xx (Burak Asan dk. 77 x), İshak Çakmak xx, Melih Okutan x (Bentley dk. 71 x), Emre Gültekin xx (Andre Santos dk. 83 ?), Mustafa Durak xx, Rydell Poepon xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Özgür İleri, Guido Koçer, Sefa Yılmaz, Ahmethan Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Umut Meraş (dk. 39), Mustafa Durak (dk. 44), İrfan Başaran (dk. 54), Rydell Poepon (dk. 87 ve 90) (Boluspor), Kerim Avcı (dk. 49) (Altınordu)

Sarı kartlar: Umut Meraş, Furkan Şeker, Mustafa Durak (Boluspor), Recep Yemişci, Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)