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Spor Toto 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor sahasında Balıkesirspor Baltok’u ağırladı. Mücadeleden Giresunspor 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor sahasında Balıkesirspor Baltok’u ağırladı. Mücadeleden Giresunspor 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

15 Nisan 2018 Pazar 20:04
Spor Toto 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor sahasında Balıkesirspor Baltok’u ağırladı. Mücadeleden Giresunspor 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

45+1. dakikada Caner köşe noktasında Çağlar’a pasını çıkardı. Çağlar’ın arka direğe ortaladığı topu Aykut kafayla ağlara yolladı. 1-0

53. dakikada ceza sahasına ortalanan topu Aykut arkaya aşırdı ve top Furkan’ın önüne düştü. Furkan Otoo’ya pas çıkardı. Otoo’nun sert şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Seyfettin Ünal xx, Hüseyin Aylak xx

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin xx, Caner Arıcı xx, Aykut Demir xxx, Çağlar Birinci xx, Hüsamettin Tut xx, Panos Dimitriadis xx, Recep Aydın xx (Dodo dk. 89 ?), Muhammed Reis xx, Dmytro Korkishko x (Murat Gürbüzerol dk. 46 x), Dibang Dialiba xx, Henrique Almeida xx (Sinan dk. 73 x)

Yedekler: Anıl, Onur, Fatih, Abdulkerim, Mert

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic xx, Uğur Aygören xx, Oğuz Yılmaz xx, Oğuzhan Çapar xx, Bülent Cevahir xx, Cumali Bişi xx, Nizamettin Çalışkan xx, Furkan Çil xx (Doğa İşeri dk. 62 x), Mahatma Otoo xx (Cüneyt dk. 88 ?), Burak Çalık xx, Abdulkadir Özgen xx (A’Beka dk. 80 x)

Yedekler: Atilla, Muhammed Ali, Mehmet, Sedat, Okan, Foxi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Aykut Demir (dk. 45+1) (A.Ç Giresunspor)

Sarı Kartlar: Korkishko, Caner, Muhammed (Giresunspor), Bülent, Oğuzhan, Nizamettin (Balıkesirspor Baltok)
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