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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Grandmedical Manisaspor: 1

1 galip ayrıldı.Maçtan Dakikalar13. dakikada Kağan’ın ortasında ceza sahası içinde Alper’in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-125. dakikada Gege’nin sol kanttan yerden ortasında kaleciyi de geçen...

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Grandmedical Manisaspor: 1

1 galip ayrıldı.Maçtan Dakikalar13. dakikada Kağan’ın ortasında ceza sahası içinde Alper’in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-125. dakikada Gege’nin sol kanttan yerden ortasında kaleciyi de geçen...

07 Nisan 2018 Cumartesi 17:05
Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Grandmedical Manisaspor: 1

1 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Kağan’ın ortasında ceza sahası içinde Alper’in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1

25. dakikada Gege’nin sol kanttan yerden ortasında kaleciyi de geçen topa Kubilay’ın şutunda top üstten auta gitti.

49. dakikada Yiğit’in köşe atışında savunma oyuncularından Yiğitcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

62. dakikada Mustafa’nın pasında Tambe gelişine şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

87. dakikada Lalawele’nin ortasında Tambe’nin vuruşunda kaleciden dönen topu Mendy tamamladı. 2-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok xx, Seyfettin Ünal xx, Deniz Caner Özaral xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan xx, Mustafa xx (Sergiy dk. 74 x), Adil xxx, Batuhan xx, Erhan xx, Kubilay x (Yiğit dk. 46 x), Lalawele xxx, Gege x (Tambe dk. 46 xx) , Savaş xx, Mendy xxx

Yedekler: İsmail, Tolgahan, Canpolat, Abdulkadir, Erkam

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Grandmedical Manisaspor: Zafer xx, Hüseyin x, Berk x, Ulaş x (Ayberk dk. 72 x), Asım x (Aykut dk. 90 ?) , İlkay x, Kemal x, Kağan x, Akın x (Bayram dk. 54 x), Ömer x, Alper x

Yedekler: Deniz, Samed

Teknik Direktör: Ünal Taşçı

Goller: Alper (dk. 13) (Grandmedical Manisaspor), Yiğitcan (dk. 49), Mendy (dk. 87) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ömer, Alper, Berk (Grandmedical Manisaspor), Erhan (Adana Demirspor)
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