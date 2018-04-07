Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Grandmedical Manisaspor: 1

1 galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar
13. dakikada Kağan’ın ortasında ceza sahası içinde Alper’in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1
25. dakikada Gege’nin sol kanttan yerden ortasında kaleciyi de geçen topa Kubilay’ın şutunda top üstten auta gitti.
49. dakikada Yiğit’in köşe atışında savunma oyuncularından Yiğitcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
62. dakikada Mustafa’nın pasında Tambe gelişine şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
87. dakikada Lalawele’nin ortasında Tambe’nin vuruşunda kaleciden dönen topu Mendy tamamladı. 2-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok xx, Seyfettin Ünal xx, Deniz Caner Özaral xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan xx, Mustafa xx (Sergiy dk. 74 x), Adil xxx, Batuhan xx, Erhan xx, Kubilay x (Yiğit dk. 46 x), Lalawele xxx, Gege x (Tambe dk. 46 xx) , Savaş xx, Mendy xxx
Yedekler: İsmail, Tolgahan, Canpolat, Abdulkadir, Erkam
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Grandmedical Manisaspor: Zafer xx, Hüseyin x, Berk x, Ulaş x (Ayberk dk. 72 x), Asım x (Aykut dk. 90 ?) , İlkay x, Kemal x, Kağan x, Akın x (Bayram dk. 54 x), Ömer x, Alper x
Yedekler: Deniz, Samed
Teknik Direktör: Ünal Taşçı
Goller: Alper (dk. 13) (Grandmedical Manisaspor), Yiğitcan (dk. 49), Mendy (dk. 87) (Adana Demirspor)Sarı kartlar: Ömer, Alper, Berk (Grandmedical Manisaspor), Erhan (Adana Demirspor)