Spor Toto 1. Lig: AÇ Giresunspor: 0 - Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sol kanattan Recep’in pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Dimitriadis’in vuruşunda top Erce’de kaldı.
24. dakikada Dimitriadis’in ceza sahası içerisinde yerden vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.
26. dakikada Hasan’ın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan’ın şutu dışarı çıktı.
45. dakikada Çağlar’ın köşe atışında ceza sahası içinde Aykut’un kafa vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Ahmad’ın vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.
48. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar sokulan Serkan’ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
67. dakikada Dimitriadis kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erce topu kornere çeldi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Ahmet Ayaz xx
A.Ç. Giresunspor: Ahmet xx, Caner xxx, Aykut xx, Dimitriadis xx (Sinan dk. 88 ?), Dmytro Korkishko xx, Recep xx (Fatih dk. 64 x), Nascimento xx, Çağlar xx, Abdülkerim xx, Ahmad Abed xx (Mert dk. 90 ?), Henrique Almedia xx
Yedekler: Anıl, Muhammet, Mustafa, Murat, Hakan, Mert
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Altınordu: Erce xxx, Uğur xx, Yusuf xx, Mehmet xx (Muhammed dk. 85 ?), Serkan xx, Mirkan xx, Erdoğan xx, Kerim xx (Berkay dk. 62 x), Deniz xx, Hasan xx, Enis xx (Alican dk. 64 x)
Yedekler: Berke, Ali Mert, Musa, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin EroğluSarı kart: Yusuf (Altınordu)