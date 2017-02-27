27 Şubat 2017 Pazartesi

Spor tırmanış Türkiye Şampiyonası Malatya’da yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Bolder Türkiye Şampiyonası, Malatya İnönü Üniversitesi BESYO Spor Salonu’nda gerçekleşti. Organizasyonun ev sahipliğini yapan Dağcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve İnönü Üniversitesi BESYO Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Faruk Akçınar, Malatya’nın bu sporda artık pilot il durumuna geldiğini söyledi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:55
Spor tırmanış Türkiye Şampiyonası Malatya’da yapıldı

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonu hafta sonu Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Dağcılık Federasyonu tarafından 6. Kez Malatya’da düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Bolder Türkiye Şampiyonası’nda 18 yaş üzeri 70 sporcu katıldı. Olimpik spor branşı haline gelen spor tırmanışta milli takıma gidecek sporcuların da belirleneceği organizasyonda yine heyecan dolu performanslar dikkat çekti.

MALATYA BU SPOR BRANŞINDA ÖNEMLİ DÜZEYE GELDİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu öğretim görevlisi ve Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç Dr. Faruk Akçınar,  Malatya’nın bu sporda artık çok başarılı organizasyonlara imza attığını belirterek, şampiyona hakkında bilgiler verdi. Akçınar, “Dağcılık Federasyonu 2017 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlemiş olduğumuz Spor Tırmanış Büyükler Bolder Türkiye Şampiyonası 1. ayağını Malatya’ da düzenledik. 18 yaş ve üzeri sporcular yarışıyor. Bu düzenlediğimiz şampiyona 6. yarışmamız. Malatya bu anlam da artık bir pilot bölge oldu. Birçok yarışmaya katılım için ciddi talepler var. Ama tabi ki bizim fiziksel alt yapı ve diğer şartların uyumlu olduğu durumlar da üniversitemiz ve bizler onay veriyoruz. Şimdi onlardan birini daha gerçekleştirmiş olduk. Çok güzel bir yarışma oldu. Türkiye de ki farklı iller den 70 sporcu katıldı. Bu rakam az gibi görülebilir. Tırmanışı düşündüğümüz zaman bu rakamın çok ciddi olduğu görülüyor. Normalde 20–30’ lar da devam eden bir yarışmacı sayısına ulaşıyor. Milli takım düzeyinde çalışmalar da bundan sonra Malatya ilimiz de devam edecek. Gelecek hafta yine İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gençler ve küçükler hız yarışmamız var. 18 yaş altı 14 yaş üzeri sporcular yarışacaklar. Bu yarışmalara ev sahipliğini yüzünün akıyla yaparak Malatya’yı olimpiyatlara hazırlık sürecinde milli takıma alınacak sporcuların belirlenmesinde en önemli üst haline getirmiş oluyoruz. Malatyalı sporseverleri hafta sonları gerçekleştirilen bu müsabakaları izlemeye de davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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