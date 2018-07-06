Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98553
ALTIN
185.891
DOLAR
4.6041
STERLİN
6.0964
EURO
5.3896

Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampı sona erdi

Türkiye dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampı sona erdi. 

Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampı sona erdi

Türkiye dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampı sona erdi. 

06 Temmuz 2018 Cuma 12:31
Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampı sona erdi

Seçme kampı, 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 40 sporcu ile İnönü Üniversitesi’nde yapıldı. Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampında başarılı olan sporcular milli takıma seçilecek. Tırmanış kampına sporcuların velileri de büyük ilgi gösterirken, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay kampı ziyaret ederek, sporculara başarıla diledi. Kampla ilgili bilgi veren Dağcılık İl Temsilcisi Faruk Akçınar, kampta başarılı olan sporcuların milli takıma alınacaklarını söyledi. 
Malatya dağcılığı adına önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Akçınar, “Türkiye dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takım Seçme Kampımız bugün sona erdi. Seçme kampı, 2-6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 40 sporcu ile yapıldı. Bu kampımızda başarılı olan sporcular milli takıma seçilecek. Ayrıca tırmanış kampımızı İnönü Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay da ziyaret ederek, sporculara başarıla diledi” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor TırmanışMinik KategorisiKampTürkiye Dağcılık Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kampa katıldı
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kampa katıldı
Gevrek sponsorları unutmadı
Gevrek sponsorları unutmadı
Forvete golcü takviyesi
Forvete golcü takviyesi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim