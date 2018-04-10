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SPOR ŞENLİĞİ YAPILACAK

Gürün'de 7-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan spor şenliği öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SPOR ŞENLİĞİ YAPILACAK

Gürün'de 7-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan spor şenliği öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

10 Nisan 2018 Salı 15:29
SPOR ŞENLİĞİ YAPILACAK

İlçe Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Gürün Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Enderundan En Gürün'e, En Güzel Alışkanlık Spor, Sanat ve Sağlık Projesi' kapsamında öğrencileri yeteneklerine göre en uygun alanlara yöneltmek ve öğrencilerin hayata, bir üst öğrenime en uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca 7-13 Mayıs tarihleri arasında Sivas, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'a bağlı 23 ilçe arasında yapılacak olan atletizm, badminton, bisiklet, bocce, futbol, güreş, masa tenisi, oryantiring, satranç, voleybol ve yüzme müsabakaları öncesi görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi etkinliklerle ilgili olarak, yürütülecek faaliyetlerin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp, Gürün ev sahipliğinde en güzel şekilde yapılacağını ifade etti.busabahmalatya.com 

İHA

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