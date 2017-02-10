Malatya’nın son 10 yılında aldığı en büyük yatırımlardan biri olan spor tesisleri, bir bir hizmete gireceği günü bekliyor. 2006’dan itibaren yaklaşık 160 milyon lira harcanan spor projelerinde gelinen son durum hakkında bilgiler veren Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, tüm tesislerin yapımında sona yaklaştıklarını ancak Tam Olimpik Havuz’da mevcut firmayla inşaatı durdurma noktasına geldiklerini söyledi.

“HAVUZ 2018 BAHARINA KALDI”

Fındıklı ilk olarak Şeker arazisindeki tesislerin durumunu aktararak, “Şeker komplikesinde büyük yatırımlar devam ediyor. Tam Olimpik Havuz ile ilgili problem yaşadık müteahhit firmanın sözleşmesini fesih edeceğiz. Bakanlığımı z gerekli yazışmaları yapıyor. Yeni bir ihale süreci yaşanacak. Karşılıklı sözleşmeler inceleniyor. Kalan işler yeniden tespit edilip süreç uzamadan havuzumuzu bir an önce tamamlamak istiyoruz. 2018’in baharına havuzumuzu açacağız. Spor salonumuz doğalgaz bağlandı artık açılacak durma geldi. Gençlik merkezimiz tamamlandı. Yeni hizmet binamız devam ediyor. Yine antrenman salonları koyduk oraya.” dedi.

“YEŞİLTEPE’Yİ HALKA DA AÇACAĞIZ”

Yeşiltepe’ye yapılan sahanın revizyon çalışmasından çıkıp, yeniden bir tesis inşası haline dönüştüğünü belirten Fındıklı, “Yeşiltepe’de 1 Nolu sahayı neredeyse sıfırdan yaptık. Zemini, tel örgüleri, ışıklandırma, ses ve kamera sistemlerini değiştirdik. Star 2 belgeli zemin yaptık. Burada artık 3. Lig maçları dahi oynanabilecek. 2 ve 1 Nolu sahanın arasına Amupute futbolu için ayrı bir saha yaptık. Bunların yanına seyirciler, hakemler, takımlar için wcler, lavabolar, soyunma odaları ve sosyal alanlar yaptık. Bu sabahlarımızı Mart ayında hizmete sunacağız. Ampute ve görme engellilerimiz bu sahalarda oynayacak. Bunun dışında tüm bu sahalarımızı vatandaşlarımıza sunacağız. Tesislerimiz sadece kulüplere ya da sporculara değil tüm vatandaşlara yapıldı. Işıklandırma sistemimiz ile buraları aydınlatacağız. Herkes bu sahalardan yaralanabilecek.” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI