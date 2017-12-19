Yeni Malatyaspor’un, Malatya’da oynanan maçta Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmesinin yankıları büyük oldu. Futbol yorumcuları ve yazarları, Evkur Yeni Malatya- Galatasaray maçından sonra maçla ilgili şu değerlendirmeleri yaptılar:

“Malatya maçının daha ilk dakikalarında iki kanat adamı, Pereira ile Turgut Doğan, adeta beksiz oynayan Galatasaray karşısında milli oldular… Malatya’nın ilk golünde Cisokko’nun sol kenardan ortalayıp Galatasaray kalesine paralel giden topu sol kenarda Pereira kafasıyla buluşup gol olurken, bu topa Galatasaray‘ın birinci stoperi, ikinci stoperi, üçüncü stoperi hiçbiri müdahale edemedi… Bekler derseniz, onlar zaten yoktular… Galatasaray‘da sağlam tek stoper Serdar Aziz, o da sakatlıktan göz açamıyor… İkinci gol Galatasaray adına daha da dramatikti… Golü atan Boutaib, iki metrekarelik bir alan içinde dört Galatasaraylı arasında kalmıştı… Adeta tost olmuştu… Bu savunma anlayışı, aralarında tost olan Boutaib‘in golü atmasını bile engelleyemedi… Galatasaray savunmasının durduramadığı Turgut Şahin‘i oyundan alarak kendi hocası Erol Bulut durdurdu… Bu kadar yanlış bir değişikliği uzunca süredir hiçbir maçta görmedim… Turgut oynarken, başı dönen Galatasaray savunması ve orta sahası, Turgut sonrası kendine gelerek topuyla tüfeğiyle rakip kaleye bindirdi… O bindirmelerde sahneye kaleci Ertaç, özellikle iki stoper Mina ile Sadık çıktı… Pereira‘nın ve Sissokko‘nun da hakkını elbette teslim etmeliyiz…”

Şansal Büyüka (Milliyet)

“Galatasaray’ı deneme tahtasına çeviren sistemlere ve sayılara inanmayan Tudor’un Malatya maçında “Mucit” gibi sahaya sürdüğü kadroda 3’lü savunmada Maicon sağda, Denayer göbekte, Ahmet Çalık solda oynuyor. Tek hamleli Maicon koridor oldu. Havaya bile sıçrayamayan Denayer hatalı paslar yapmaktan usanmadı. Çalık yenilen ilk golde “Arkamda kim var?” diye bakmayı akıl edemedi. Yani üçünü toplasan kaliteli bir stoper yapmazlar. Oysa; Akhisar maçını kazanırken 4’lü savunmada Denayer sağ bek, Maicon- Serdar göbekte, Linnes de sol bekteydi. Kazanan kadroyu değiştirmenin anlamı var mıydı? Akhisar’ı solda oynayan Yasin dağıtmıştı. Malatya maçında neden sağda oynadı? Feghouli ile oyunu kuracak Belhanda sahada yine yoktu. Bu Faslı ve Cezayirli oyuncuları getiren ve yüksek ücretler verenlere yazıklar olsun. Son sözüm Başkan Özbek’e: “Tudor’la muhabbetiniz bol olsun.”

Levent Tüzemen (Sabah)

“Çekirge misali… 2-0 gerideyken ve rakip 10 kişi kalmışken oyunu çevirmek kolay. Ancak futbolcular hocalarına inanmıyorlar. İgor Tudor ise fazlasıyla güveniyor takımına… Uzatmanın son dakikalarında korner kullanılırken, G.Saray seyircisi tırnaklarını yiyor, Muslera kalesinden çıkıp, rakip ceza sahasına geliyor, atışı sen kısa pas olarak kullanıyorsun. Kafalar o kadar maçta değil ki, o kadar kötü hazırlanıyorlar ki… Bugün sabah lider takımın taraftarı, yöneticisi olarak kahvaltı yapıyorsun, belki de yarın üçüncü olacaksın. Yeni Malatya, G.Saray’dan iyi oynadı, önde baskı yaptılar. Yeni Malatya’nın hocası Erol Bulut, 7 gün G.Saray’ı çalışmıştır. Ben olsam çalışmam. Çünkü G.Saray’ın ne oynayacağı belli değil ki… Antrenörler farklı kurguları deneyebilirler. Ama idmanlarda, hazırlık maçlarında ya da 3-0’lık skoru yakaladıktan sonra… Geridesin ve Eren Derdiyok’u 89. dakikada oyuna alıyorsun…”

Rıdvan Dilmen (Sabah)



“Dün ligin mütevazı bir ekibine karşı neredeyse tek pozisyon bulmadan maçı kaybettiler. Gol attılar ama o da karambol golü. G.Saray’ın başında Tudor denen bir adam var. İyi niyetinden şüphe etsek, G.Saray’ı sabote ediyor diyeceğiz. Bayram değil, seyran değil yine üçlü savunma ile maça başladı. Bu takım üçlü savunma oynayamaz. Rakip, stoperlerin üzerine baskı yaptığında ki, Malatyaspor ilk devre öyle yaptı, G.Saray stoperleri tüm topları rakibe atıyorlar. Denayer olsun, Maicon olsun ilk yarıda skandal oynadılar. Üçlü savunma oynarken, orta beşlinin solunda da Linnes olmaz... Tabii ki goller geldi. Hem de ne goller! Tudor’lu G.Saray’ın sürekli yediği tipten. Bunlardan birinde soldan orta geldi, top 3 kişiyi geçti, Malatyalı Pereira hızlı davranıp kafayı vurdu. Hemen akabinde de bir kornerden G.Saray’ın alıştığımız gollerinden biri daha geldi ve bence ilk yarıda maç bitiverdi. Geçen hafta da Akhisar’a karşı 2-0 mağlup kapattılar ama maçı kazandılar. Fakat orası İstanbul’du, rakip 10 kişiydi ve Akhisar ikinci 45 dakikada anestezi almışçasına maçı bıraktı. Ama dün Malatya öyle yapmadı. Aslında biraz paniklemeseler, skoru koruma içgüdüsüyle davranmasalar, dan dun oynamasalar sonuç çok farklı olurdu. Özellikle son 20 dakikada G.Saray’ın kurduğu baskı kendi organizasyon gücünden değil, Malatyaspor’un ileride top tutamaması ve topla çıkamamasındandı.”

Ahmet Çakar (Sabah)

“Bu güzelim 150 milyon Euro’luk kadroyla Malatya gibi sıradan bir takım karşısında pozisyona dahi giremediler. Serdar Aziz, Rodrigues kulübede, Çalık, Denayer, Belhanda gibi uyurgezerler, ruhsuzlar sahada. Denayer bir gün gelecek ya Muslera’nın ayağının kırılmasını ya da kırmızı kart görmesine sebep olacak. Adam 2 metreye pas atamıyor, Belhanda sürekli gülüp duruyor. Sahada var mı yok mu belli değil ama adı sürekli ilk 11’de. Gomis’i Sadık enfes kilitledi ve G.Saray ceza sahasına giremedi. MALATYA şiir gibi 2 attı, 2 kaçırdı ve haklı galibiyet aldı. Korkmasalar 5’lik yaparlardı G.Saray’ı. Kupa dahil son 7 maçını kazanamamış Malatyaspor inanın iyi oynamadı ve sadece mücadele ettiler. Bu bile yetti onlara. Haftaya da Göztepe yener ve ocak ayına büyük kabuslar içinde girer G.Saray.”

Serhat Ulueren (Gazete Vatan)

“Galatasaray’ın, savaşan ve disiplinli oynayan Yeni Malatyaspor’u yenmesi çok zordu. Sebebi; saha dışında enteresan işler yapan Tudor, saha içinde eksik oynatan Belhanda, etkisiz oynayan Feghouli, hata yapan Denayer, varlığı belirsiz Linnes ve sorumluluk almayan oyuncular. Devre arası çok şey değişir.”

Hakan Ünsal (Hürriyet)

HABER MERKEZİ