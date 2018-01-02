Yeni Malatyaspor , siyah-beyaz, film gibi biraz bir ilk yarıyı geride bıraktı. Ertuğrul Sağlam ve Erol Bulut tercihleri, yapılan onca yanlışı nötrledi. Yabancı transfer konusunda yönetim yine sınıfta kaldı. Yerli oyuncuların Erol Bulut ile yükselişi bence çok efektif ve beklenmeyen bir şeydi. 17 maçta toplanan 22 puan ve 10. sıra sanki rahat bir ilk yarı geçmiş havası kattı. Oysa son 2 haftada alınan 6 puan olmasa bugün başka şeyler konuşulacaktı. Ortada yüzde yüzlük bir teknik adam başarısı var. Erol Bulut, genç ve dinamizmiyle Malatya şehrine uyum sağladı ve katkıda bulundu.

Süper Lig ölçeğinden baktığımızda istikrarlı bir Abdullah Avcı görüyoruz. Şenol Güneş şampiyonlar Ligi’ne damga vurarak tarihe geçti ama Süper Lig’i konuştuğumuz için Abdullah Avcı diyorum. En değerli oyuncular genelde forvetten ve çok gol atandan seçilir. Ama ben en iyi çıkışı Sadık Çiftpınar’ın yaptığını düşünüyorum. Başakşehir ve Göztepe ilk yarıya damga vurdular.

MEHMET TÜREL: ADİL GEVREK KAHRAMANDIR

“Yeni Malatyaspor açısından ilk yarı uzun soluklu, serüveni bol bir film gibiydi. Bazen korkulu, bazen aksiyon dolu bazense mutluluk vericiydi. Özellikle Ertuğrul Sağlam’ın Sarı-kırmızılı kulübe verdiği zarardan sonra takımın hızla kötü sonuçlar alacağını düşünenler oldu. Adil Gevrek’in Erol Bulut tercihiyle ve alınan iyi sonuçlarla hüsrana uğradılar. Bunca riskli yükün altına yatan başkan Gevrek, bana göre Malatya’da ilk yarının kahramanıdır.”

“Süper Lig’de yarışısın içerisinde olacak takımlar lig başlamadan önce aşağı yukarı belliydi. Ancak Başakşehir’in sahip olduğu kadro ve tecrübeli teknik patronu Abdullah Avcı’yla ortaya koyduğu performans birçok futbol otoritesini şaşırttı. İlk yarıyı lider bitirmesi sürpriz olan Başakşehir, ligin ilk yarısında en başarılı olan takımıdır. Ama Kayseri, Göztepe ve Sivas gibi takımların başarıları da göz ardı edilmemeli”

“İlk yarıda öne çıkan bir numaralı futbolcu kesinlikle Cenk Tosun. Yeni Malatyaspor’da ise Khalid Boutaib ve Chebake. Ligin ilk yarısında başarılı teknik adamlar ise Tamer Tuna, Abdullah Avcı ve Erol Bulut. Bu üç ismin ortak özelliği diğer 15 takım teknik direktöründen farklı olduklarını ortaya koymalarıdır.

BAYRAM BAYSAL: EROL BULUT AĞIRLIĞINI HİSSETTİRDİ

“Lig Yeni Malatyaspor açısında istenildiği gibi başlamasa da sonunu güzel getirdik. Son haftalarda Erol Bulut’un ağırlığını hissettirmesiyle birlikte daha iyi umut verici futbol oynamaya başladık. Sarı-kırmızılılar 16. ve 17. haftada elde edilen puanlarla ligde kalıcı olacağını göstermiş oldu.”

“İlk yarıyı kim lider kapattıysa, ilk yarının takımı da bana göre odur. Başakşehir, oynadığı futbolla hak ederek topladığı puanla bulunduğu konumu hak eden bir takım. Beklentilerin üzerinde başarı elde eden bir diğer takımda ise Göztepe”

“Sezon içerisinde sergilediği performansla takımının Şampiyonlar Ligi’nde lokomotif oyuncusu olan Cenk Tosun en iyi futbolcu, teknik direktörlük kariyerine Göztepe ile başarılı şekilde başlayan Tamer Tuna ise en başarılı teknik direktör”

“Yeni Malatyaspor’un topladığı puanlarda en büyük katkısı olan Khalid Boutaib Sarı-kırmızılıların en iyi futbolcusu, hayal kırıklığı yaratan futbolcusu elbette Dia”

AZİZ YİĞİT: YABANCILAR İYİ ÇIKSAYDI...

“Yaz aylarında yapılan yabancı transferlerden beklenen performans alınmadığından dolayı Yeni Malatyaspor, ilk yarıda hedefine tam olarak ulaşamadı. Üst üste alınan son galibiyetler takımın ikinci yarıda ayaklarının yere daha sağlam basması adına önemliydi. Bu puanların alınması Sarı-kırmızılıların ligde kaldığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle devre arasında 3-4 nokta transfer gerekiyor.”

“Kayserispor ilk yarının en başarılı takımı, geçtiğimiz sezon küme düşme potasındayken ligde kalan bir takımın, bir sene içerisinde bu kadar yol kat etmesi gerçekten beklenemezdi. Yeni hoca ve 14-15 yeni futbolcuyla bu performansı göstereceklerini kimse beklemiyordu.”

“Sezonun ilk yarısının en iyi oyuncusu bana göre gelecek vaat etmesinden dolayı Deniz Türüç’tür. Bir diğer önemli oyuncu ise Cenk Tosun’dur. İlk yarıdaki teknik direktörler içerisinde en başarılısı ise hiç şüphesiz Abdullah Avcıdır. Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu ise Sadık Çiftpınar ve Boutaib. En büyük hayal kırıklığım Yalçın Ayhan’ın zamansız ayrılışı ve Dia, Barazite’nin beklentiler altında kalmasıdır.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ: PARAYLA SAADET OLMAZ!

“Her şeyden önce Süper Lige yeni çıkan takımlar, büyük bütçeli takımlara karşı ortaya koydukları başarılı sonuçlarla sporseverlere keyifli bir ilk yarı izlettirdi. Ligde son 3 sezonda mesafe kat edememiş olan bazı kulüpler artık her şeyin eskisi gibi olmadığını, çok parayla başarının elde edilemeyeceğini aldıkları kötü sonuçlarla anlamaya başladılar. Mevcut puan sıralamasında bütün takımlar hak ettikleri konumda devreyi kapattı.”

“Başakşehir, haftalar boyunca yükselen performansıyla ilk yarıda en iyi oyun stratejisine sahip tek takım. Takım savunmasını ve hücumu en iyi yapabilen İstanbul temsilcisi, Türk futbolunun yeni 5. büyüğü diyebiliriz. Dolayısıyla bana göre sadece ilk yarının değil son bir yılın en iyi teknik direktörü de Abdullah Avcı’dır. Genç yaşına rağmen şampiyonlar liginde ve Süper Lig’de Beşiktaş’ı tek başına sırtlayan Cenk Tosun son zamanların en iyi futbolcusu”

“Yeni Malatyaspor’da istikrarlı şekilde forma giyen ve kritik gollere imza atan Pereira takımının en iyilerinden. Süper Lige yakışan futboluyla performansını artıran Fransız oyuncu, formanın hakkını veren bir isim. Transfer edildiği günden itibaren beklenti içerisinde olduğumuz Dia, herkeste olduğu gibi bende de hayal kırıklığı yaratan bir isim. Kötü futbolcu olmamasına rağmen, takıma adapte olmakta zorluk yaşadı.”

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