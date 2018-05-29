Spor lisesi 3. oldu

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Fakıuşağı Mahallesi’ndeki açık hokey sahada düzenlenen şampiyonaya, Erkekler kategorisinde Gaziantep, Malatya, Zonguldak, Amasya, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan 8 takım yer alırken Kızlar kategorisinde ise Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muğla, Konya ve Ordu'dan 6 takım katıldı. Müsabakalarda Genç Erkeklerde Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi birinci, Nizip Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi ikinci, Malatya Spor Lisesi üçüncü, Toki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlarda şampiyonluğu Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi elde ederken, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ikinci, Muğla Kanuni Sultan Süleyman Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi üçüncü, Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi dördüncü oldu. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kupa töreninde yaptığı açıklamada, gençler şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek takımlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Maçların çekişmeli ve centilmence geçtiğini aktaran Loğoğlu, "Standartlara uygun ülkemizde iki hokey sahası var. Onlardan birisi Osmaniye'de. Bu anlamda okul sporları gençler şampiyonasının kentimizde yapılmasından mutluyuz. Hokey, gün geçtikçe ilginin arttığı bir spor branşı. Okul sporları kapsamında yapılan müsabakalar bu gelişime büyük katkı sağlıyor. Bugün okul takımlarında mücadele veren öğrencilerimiz, gelişme göstererek milli takımda yer bulma şansı yakalıyor. Bugün de kentimizde yapılan gençler şampiyonasında birbirinden başarılı sporcuları gözlemledik. Katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyor, başarı diliyorum" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından şampiyonada ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve sporculara madalya verildi.

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