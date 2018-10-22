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Spor Kurulu Malatya’da toplandı

CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bingöl, Elazığ, Erzincan Erzurum, Tunceli, illerinden spor temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Spor Kurulu Malatya’da toplandı

CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bingöl, Elazığ, Erzincan Erzurum, Tunceli, illerinden spor temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:11
Spor Kurulu Malatya’da toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hayata geçirilen ve gerek bölge gerekse de illerde gerçekleştirilen toplantılarla sporun geçmişi, geleceği, sorunlar, çözüm önerilerinin konuşulduğu Spor Üst Kurulu Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi.

BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ EGEMEN KILMALIYIZ

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Spor Üst Kurulu heyeti, Malatya amatör spor taban birliklerinin temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sporun toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini ifade ederek, “Doğru tekniklerle yapıldığında sağlığımız ve yaşamımızın daha kaliteli olması açısından sporun büyük önemi var” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise spor kurulunun son organizasyonu olan 12. bölge toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Edirne’den Malatya’ya, Diyarbakır’dan Tekirdağ’dan uzanan hatlarda sporu adım adım örerek ülkede barışı, kardeşliği egemen kılmak istediklerini kaydeden Kaya, sporun her kademesine destek olmak istediklerini ifade etti.

 “METİN OKTAY’DAN ARDA TURAN’A...”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise son yaşanan gelişmelerde sporun ne duruma geldiğinin görüldüğünü belirtti. Eskiden sporcuların örnek alındığını ifade eden Ağbaba, “Şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay’dan Arda Turan’a geldik. Sporun gelmiş olduğu nokta bununla ölçülebilir. Sporcu ya bir siyasiye ya bir tarikata ya da mafyaya sırtını dayamak zorunda kalıyor. Türkiye’de sporun gelmiş olduğu nokta budur. Bu sporun sadece kişisel olarak durumundan kaynaklı değildir AKP’nin yaratmış olduğu kültürün sorunudur. Bakın federasyon başkanlarına bir başarısı yok.” değerlendirmelerinde bulundu.

ANLAMLI ZİYARETLER...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz ve bir heyet ile birlikte Malatyaspor’un efsane başkanı Nurettin Soykan, Malatyaspor’un kurucularından Osman Çağlı (Mıh Osman) ile 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada ölen CHP’li gençlerin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Kaya, rahmetli Nurettin Soykan ve Osman Çağlı’nın Malatya sporuna büyük emeklerinin olduğunu ifade etti. Mezarlık ziyareti sonrası amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelinerek istişarede bulunuldu. İstişarenin ardından CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

FATİH AVCI

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