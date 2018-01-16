Spor Güvenliği için Çalıştay!

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Türkiye Futbol Federasyonu, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Süper Lig kulüplerinin yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin bulunduğu şehirlerin İl Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik 6222 sayılı Kanun'a dair uygulamalar ile karşılaşılan aksaklıkların ele alındığı çalıştayda, Türkiye Futbol Federasyonu Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı Hazer Akil, Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem ile İktisadi İşletme ve E-Bilet Departmanı Müdürü İbrahim Kılınç yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, çalıştayla hedeflerinin spor güvenliğiyle ilgili konuları, tüm paydaşlarla masaya yatırıp, alınacak tedbirlerle ilgili yol haritasını belirlemek olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki el birliğiyle tüm sorunların üstesinden geleceğiz" dedi. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla sporda atağa kalktıklarını vurgulayan Özbek, "İnşa edilen salonlar ve statlar sayesinde eskiye oranla daha konforlu maçlar izleniyor. 6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında artışlar yaşanmaya başlandı. Bundan sonraki hedefimiz bu artışın devamını sağlamak. Stat ve salonların tamamen dolmasını istiyoruz. Şeffaf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar alınacağından eminim" diye konuştu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Sepil ise sporun daha düzenli ve geniş kitlelerce izlenmesi için bir araya geldiklerini dile getirdi. Çalıştayda ayrıca; kulüplerin, sporda şiddetin önlenmesi noktasında ilgili tüm paydaşlarla ortak hareket hususları, karşılıklı beklentileri, il ve ilçe spor güvenlik kurullarıyla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, stat içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özel güvenlik konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıya Yeni Malatyaspor’u temsilen katılan stat müdürü Cem Eren, “İlk yarının ardından oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Özellikle müsabaka esnasında bazı problemler yaşanıyordu. Bu taraz düzensizliklerin önüne geçme adına gayet iyi oldu.” dedi.