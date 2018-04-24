Spor Engel Tanımıyor!

Düzenlenen konferansa Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Başkanı Gürdal Gümüş, Doç. Dr. Nurettin Koner, Engelli Birim Koordinatörü Nurhan Sevinç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Iklım ve Engelsiz Birimi öğrencileri katıldı. Amaçlarının kampüsteki erişilebilirliği artırmak olduğunu söyleyen Sevinç “Birimimiz sadece özel gereksinimli öğrencilere değil personellerimize de hizmet etmekte. Genel amacımız kampüsteki çalışmalarımızı tamamlayarak, erişebilirliği sağlamak. Onun dışında öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılığında bizlere başvurdukları takdirde her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında da paneller, konferanslar yapıyoruz” dedi.

“700 SPORCUMUZ VAR”

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Başkanı Gürdal Gümüş ise engelli bireyler için yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı: “2004 yılından itibaren malumunuz rehabilitasyon merkezleri var. Yaklaşık 96 tane rehabilitasyon merkezi. Engelli bireyler var; engelli bireylere yönelik spor aktivitemiz var. O dönemde Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu idi, daha sonra ismini değiştirilerek Özel Sporcular Spor Federasyonu oldu. 96 tane rehabilitasyon merkezimiz var; bu rehabilitasyon merkezlerimizde de yine BESYO mezunu olan arkadaşlarımız istihdam edilmeye başladı. Ek ders ücreti karşılığında istihdam ediliyorlar. Yeni bir mecra açılmış vaziyette yaklaşık iki yıldır. Rehabilitasyon merkezlerimizde Özel Sporcular Spor Federasyonuna vermiş olduğumuz yaklaşık 700 tane sporcumuz var. Bununla beraber Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaptığımız bir özel çalışma var. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımıyla ilgili olarak spordan başka hiçbir kullanabileceğimiz argüman yok.” dedi. Konuşmanın sonunda öğrencilerin sorularına cevap verdikten sonra Engelsiz Birimler tarafından Gümüş’e plaket takdimi yapılarak program son buldu.busabahmalatya.com