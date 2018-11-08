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Spor eğitimi için geldiler

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde AB Sports Traınıng For All (Herkes İçin Spor Eğitimi) ST4ALL Projesinin toplantısı gerçekleştirildi.

Spor eğitimi için geldiler

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde AB Sports Traınıng For All (Herkes İçin Spor Eğitimi) ST4ALL Projesinin toplantısı gerçekleştirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:02
Spor eğitimi için geldiler

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ‘‘Sports Traınıng For All (Herkes İçin Spor Eğitimi) ST4ALL’’ projesinin ikinci toplantısı Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleşti. Toplantıya farklı ortak ülkelerden 12 katılımcı iştirak etti. 6-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen proje toplantısının açılışında, proje koordinatörü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu proje toplantısı için ülkemize gelen 12 kişilik proje ekibine hediyeler takdim etti. Toplantıya aynı zamanda Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Toman, proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım, Öğr. Gör. Şakir Tüfekçi, Arş. Gör. Yalın Aygün ve Burak Canpolat katıldı.

‘‘Sports Traınıng For All (Herkes İçin Spor Eğitimi) ST4ALL’’ projesi, farklı engelli kategorisinde olan gençlerle spor çalışmaları yapan spor eğitmenlerinin eğitim yeteneklerinin artırılmasını, Spor etkinliklerine olan katılımların hem fiziksel hem de psikolojik yönlerine ve tedavi edici yönlerine dikkat çekmek, hem fiziksel hem de davranışsal olarak gelişmeyi destekleyen temel sporların bir araya getirilmesi (taban örgütlenmesi) için spor eğitimleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 5 Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleşen projenin ilk toplantısı Bulgaristan’da gerçekleşirken, ikinci toplantı İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında projenin yürütücülerinden ve proje ortağı ülkelerden gelen 12 temsilci Malatya ilinde 2 gün süren toplantıya katılım göstererek çalışmalar kapsamında, ortak ülkeler ile fikir alışverişleri ve proje kapsamında şimdiye kadar olan zaman diliminde yapılan faaliyetler değerlendirildi. Proje toplantısı kapsamında katılımcı ortaklar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay bu projenin üniversitemiz ve ilimiz için çok önemli olduğunu ifade ederek, projenin verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için başarı dileklerinde bulundu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri FakültesiAB Sports Traınıng For All
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