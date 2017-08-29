29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Spor camiası yasta

Malatya Voleybol İl Temsilcisi, Voleybol Ulusal Hakemi ve emekli öğretmen Mehmet Aslan (62) kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Şehir Mezarlığı’ndaki cenaze törenine katılan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, “Hayatını spora adamış bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

29 Ağustos 2017 Salı 11:38
Spor camiası yasta

  Malatya Voleybol İl Temsilcisi, Voleybol Ulusal Hakemi ve emekli öğretmen Mehmet Aslan (62) kalp yetmezliğine bağlı olarak dün akşam hayatını kaybetti. 30 yıl boyunca Malatya voleybolunda çeşitli görevlerde aktif olarak bulunan Aslan, bir süredir kalp yetmezliği şikâyetiyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Aslan’ın cenaze törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Eyüp Bostancı da katıldı.

ÜSTÜNDAĞ YALNIZ BIRAKMADI!
  Renkli kişiliği ve güler yüzü sayesinde herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişilik olan Aslan’ın cenaze törenine spor camiasından birçok isim katıldı. Aslan, Malatya Voleybol İl Temsilciliği görevini aktif olarak yürütmekteydi. Cenaze töreninde oldukça üzgün olduğu gözlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, “Voleybol camiasının, Malatya spor camiasının başı sağ olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Hayatını bu spora adamış biriydi. Uzun yıllar voleybol camiasına hizmet etti. Tabi son zamanlarda sağlık sorunları vardı buna karşın aktif olarak görevini yürütüyordu. Yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.



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