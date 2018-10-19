Spor çalıştayı başlıyor

CHP Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde yer alan CHP Spor Kurulu, Doğu Anadolu Batı Bölge toplantısını 20 Ekim Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirecek.

Malatya’nın yanı sıra Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Tunceli illerinin yer aldığı toplantı kapsamında kurul, spor ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ünlü sporcuların kabirlerinin de ziyaret edileceği program kapsamında, Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıyla ilgili CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve Busabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı’yı ziyaret etti.

Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu’nun son bölge toplantısını 20 Ekim Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştireceğini ifade ederek, Toplantıya Spor Kurulunun üyelerinin yanı sıra Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Tunceli’den de üniversite temsilcileri, sporla ilgili STK’lar, basın ve bireysel sporcuların katılacağını kaydetti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULACAK

Toplantıda sporun geçmişi, geleceği, sorunları, yapılacak çalışmalar ve çözüm önerilerinin konuşulacağını ifade eden Yılmaz, “Sporla ilgilenen, yönetici, sporcu, sporseverler katılacak ve Doğu Anadolu Batı Bölgesi’nin spor sorunlarını tartışacaktır” dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve Busabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ise yapılan çalışmanın Türk sporu adına önemli olduğunu ifade ederek, çalışmaya her türlü katkıyı sunacaklarını belirtti.