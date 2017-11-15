Onay alan projelerin toplumda dezavantajlı olan bireylerin savunma amaçlı spor eğitimi almasına yönelik olduğu açıklandı. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Rıfat Güneş ve projeyi hazırlayan ve yürüten ekiple birlikte tanıtım toplantısı düzenleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, projenin toplam 60 bin Euro kaynak oluşturacağını belirterek, çalışmayı gerçekleştiren ekibi kutladı.

REKTÖRDEN KUTLAMA!

Projelerin onay aldıktan sonra başladığını kaydeden Rektörü Kızılay, “Spor Bilimleri Fakültemiz iki tane Avrupa Birliği Projesini birden aldı ve şu anda proje başladı. Bu projeler üniversitemizin Avrupa Birliği Araştırma Projeleri bakımından ilklerinden sayabileceğimiz projelerdir. İki tane birden olması da çok ayrıca önem arz ediyor. Bu projelerin içeriğini detaylıca sunacağımız gibi, bu projeler engelli bireyler için çok merkezli farklı ülkelerin ortak kayıldığı protokol projelerdir. Bu projelerin her aşamasının büyük bir hazırlıkla çalışmayı yapan sonrada diğer ülkelerle işbirliğine geçerek, bu projede yer almış çok kıymetli arkadaşlarımı, başta spor bilimleri fakültesi dekanımız Prof. Dr. Rıfat Güneş hocamızı, dekan yardımcımız ve bu projenin yürütücüleri olan çok kıymetli hocamız Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Yabancı Diller Yüksek okulumuzda okutman olan çok kıymetli hocamız Hasan Toman ve proje araştırmacıları öğretim görevlisi çok değerli hocalarım Spor Bilimleri Fakültesi’nden Mehmet Ilkım ve Şakir Tüfekci hocalarımız buradalar. Böylece güzel bir Avrupa Birliği projesini bir değil, iki tane proje birden üniversitemize kazandırdıkları, şehrimize, ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“60 BİN EURO KAYNAK AKTARILACAK”

Kızılay, projelerle 60 bin Euro’luk bir kaynak alacaklarını da ifade ederek, “Üç noktayı özellikle bir daha vurgulamak istiyorum. Birinci proje dövüş sporu projesi kapsamında 23 bin 800 Euro, ikinci proje kapsamında da 38 bin 700 Euro üniversitemize kaynak gerçekleştirildi. Bu iki proje ile 60 bin Euro'nun üzerinde bir kaynağı araştırma ekibimiz, proje yürütücüsü ve araştırmacı hocalarımız üniversitemize, ülkemize ve şehrimize getirecekler. Ayrıca engelliler konusunda yapılan çalışmalar hem üniversitemiz, hem şehrimiz, hem ülkemiz, hem de engelli insanlarımız açısından büyük öneme sahip. Ayrıca onların yaşamını kolaylaştırma, onların huzur ve mutluluğunu arttıracak her türlü çalışma çok kıymetlidir. O nedenle de bu çalışmayı gerçekleştiren hocalarımı, arkadaşlarımı, fakültemizi ben bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.









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