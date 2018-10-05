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Spor basınının duayen ismi Tunç Kayacı’dan BUSABAH’a övgü

Süper Lig’in ana yayıncısı Beinsport’un spor yorumcusu ve Fanatik Gazetesi köşe yazarı Tunç Kayacı, gazetemizi ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor ve Süper Lig ile ilgili değerlendirmede bulundu. Malatya’nın Süper Lig’de marka kulüpler arasında yer aldığını belirten Kayacı, sarı kırmızılı camianın büyük hedefleri gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Spor basınının duayen ismi Tunç Kayacı’dan BUSABAH’a övgü

Süper Lig’in ana yayıncısı Beinsport’un spor yorumcusu ve Fanatik Gazetesi köşe yazarı Tunç Kayacı, gazetemizi ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor ve Süper Lig ile ilgili değerlendirmede bulundu. Malatya’nın Süper Lig’de marka kulüpler arasında yer aldığını belirten Kayacı, sarı kırmızılı camianın büyük hedefleri gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:44
Spor basınının duayen ismi Tunç Kayacı’dan BUSABAH’a övgü

Ulusal medyada yorum ve köşe yazılarıyla Süper Lig ve Anadolu kulüplerinin nabzını tutan Tunç Kayacı, gazetemizi ziyaret ederek ülke futbolunun gündemini değerlendirdi. BUSABAH’ı, haber içerikleri, grafik ve tasarım ile spor sayfaları başta olmak üzere dikkatlice inceleyen duayen gazeteci, Malatya için çok güçlü bir basın yayın organı olarak tanımladı. Yerel olmasına rağmen ulusal nitelikte bir gazetenin her gün Malatyalılarla buluştuğunu belirten Kayacı, “Anadolu’da böyle güçlü gazeteler şehirler ve kulüpler için bir şans. Bölgenin en büyük gazetesine yakışan bir grafik ve tasarıma haber içeriğine sahipsiniz. Emeği geçen meslektaşlarımı kutluyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

“BORÇ ARTMAZSA HEDEF BÜYÜYEBİLİR”

Genel yayın yönetmenimiz Fatih Avcı ile birlikte Süper Lig’i ve Yeni Malatyaspor’u da değerlendiren Kayacı, “Süper Lig’de artık makasın ağzı eskisi kadar açık değil. Anadolu takımlarıyla büyükler arasındaki fark artık azaldı. Her kulübün 30 bin kişilik stadı var. VAR sistemi Anadolu takımlarına daha çok yarar sağladı. Yabancı oyuncu tercihleri de doğru yapılınca Anadolu takımları kolay kolay teslim olmuyor. UEFA’nın koyduğu finansal yaptırımlar en başta canımızı yaksa da zamanla her kulübü daha iyi dizayn edecektir. Bu anlamda Yeni Malatyaspor’u incelediğimizde zaten çok az borçla giden bir takım görüyoruz. Erol hoca, yine Ali Ravcı büyük şans. Kulübün doğru transfer politikasına direkt katkıları var. Yeni oyuncuların yüzde yüz takıma katkı sağladığını görüyoruz. Sistemine bağlı, iskeletini koruyan bir takım var. Her sene birkaç transferle borçlanmadan Malatya bu işi daha büyük hedeflere kadar götürebilir.” İfadelerini kullandı.

RAVCI VE BULUT’A ZİYARET

Kayacı, sarı kırmızı takımda Guilherme ve Aleksic gibi oyunculara birçok takımın sahip olmadığını belirterek, “Malatya zaten geçmişiyle bambaşka bir şehir. Şehrin tribünleri tam doldurması gerekir. Büyük hedeflere ulaşmak için önce tribünlerin dolması gereklidir. Bugün Malatya’nın kadrosundaki bazı isimler diğer takımlarda yok.” Dedi. Kayacı daha sonra Malatyaspor tesislerini ziyaret ederek, sportif direktör Ali Ravcı ve Erol Bulut ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 05.10.2018 16:45
Anahtar Kelimeler:
Tunç Kayacı
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