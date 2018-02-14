“SPOR AHLAKINA YAKIŞMADI”

“Pütürge Belediyespor Başkanı Necmettin Akdağ, 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Pazar günü oynadıkları olaylı maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Futbola yakışmayan spor ahlakına uygun olmayan olaylara maruz kaldıklarını ifade eden Akdağ, “Takımımızın kalecisi Mehmet Ayaoku’ya maçın başından sonuna kadar rakip takım yöneticileri tarafından ağza alınmayacak küfürler edildi. Oyuncumuz da maçın sonuna kadar sabretmiştir. Doğal olarak yapılanlara sessiz kalmamış ve tepki göstermiştir. Aynı olayı geçtiğimiz hafta oynadıkları 1966 Malatya Gençlikspor maçında rakip oyuncularına da yapmışlar. Kendileri yıllardır Malatya’da sporun içerisinde olan isimlerdir. Pütürgespor farklı bir ülkenin futbol takımı değil ki; bize tepki gösteriyorlar. Bu kadar düşmanlığın nedenini çok merak ediyoruz. Biz kulübümüzde Malatyalı çocukları oynatıyoruz. Farklı takımlar gibi dışarıdan da futbolcu getirip bu takımda oynatmıyoruz. Ne yapılmak istendiğini anlamış değiliz. Zorlama yaparak nereye varabilecekler. 90 dakika boyunca top oynamadan, tekme tokat oyuncularımıza müdahale ettiler. Maç biter bitmez oyuncularımıza saldırdılar 6-7 futbolcumuz sakatlandı. Maçı izleyenler arasında Pütürgeli olmayan insanlar bile yapılanlara tepki gösterdi. Hiçbir denetim olmadan bazı şahıslar sahaya uygun olmayan şartlarda giriyor. ” şeklinde konuştu.

“KAMUOYU YAPILANLARA SESSİZ KALIYOR”

Malatya spor kamuoyunun yapılanlara sessiz kaldığını belirten Necmettin Akdağ, “Bu şehirde 4-5 isim neden elini ayağını spordan çekmiyor. Bırakmıyorlar ki; yeni futbolcular yetişsin. Futbol centilmence oynanmalıdır. Gücü olan, imkanlara sahip olan takımların liglerde mücadele etmesi gerekiyor. BAL’a yükselmeye gücü olmayan takımın bazı şeyleri zorlamaması gerekiyor. Hiçbir iddiası olmayan bir takımın sırf galip gelmek adına her türlü çirkefliğe başvurduğunu izledik. Biz olayların büyümemesi adına yapılanlara karşı tepkimizi göstermeyi tercih etmedik. Yapılanların altında kalmayız ama biz spor ahlakına yakışır şekilde Malatya’yı temsil etmek istiyoruz. Dolayısıyla takımımıza ve yöneticilerimize yapılan çirkin hadiseyi bir kez daha kınıyoruz.” diye konuştu.busabahmalatya.com