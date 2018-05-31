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Spor adamları iftarda buluştular

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği(ASGD) Malatya Şubesi, spor camiasını iftar yemeğinde buluşturdu.

Spor adamları iftarda buluştular

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği(ASGD) Malatya Şubesi, spor camiasını iftar yemeğinde buluşturdu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:16
Spor adamları iftarda buluştular

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yılda Malatya spor camiasını bir araya getirdi. Dernek üyeleri ve spor taban birlikleri temsilcilerinin buluştuğu programa TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Basketbol İl Temsilcisi Ali Atik, Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, Saha Komiserleri Derneği Yönetimi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Göçmen, Milli Voleybol Hakemi Dr. Mehmet Ilkım, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Özgür Karataş, Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal katıldı.

“BİRLİKTELİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”

İftar programının ardından konuşmasında sporda birlik beraberlik konusuna vurgu yapan ASGD Malatya Şube Başkanı Akif Çelik, "Mübarek bir ayın içerisindeyiz. Ramazan ve iftar demek, bir olmaktır, paylaşmaktır. Biz de bugün spor camiamızın değerli büyükleri ve kendi üyelerimizle bir aradayız. ASGD Malatya Şubesi olarak bazı organizasyonları geleneksel hale getirmiştik. Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızda ilimizin önde gelen spor adamlarını buluşturmak bizler için aynı zamanda bir görevdir. Malatya amatörüne, salon sporlarına, profesyonel futbola hizmet veren tüm kurumların temsilcileriyle bir araya gelip, hep bilgi alış verişinde bulunuyoruz hem de birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Katılım gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
AsgdMalatyaIftar
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